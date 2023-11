THYSSENKRUPP - Ein verschenktes Jahr?

ThyssenKrupp AG - WKN: 750000 - ISIN: DE0007500001 - Kurs: 6,754 € (XETRA)

In meinem stock3-Screener tauchte heute die Thyssenkrupp-Aktie auf. Die gestrigen Kursverluste können heute direkt gekontert werden und die Aktie liegt zum Zeitpunkt dieser Zeilen fast 2 % im Gewinn. Damit wird natürlich die Hoffnung geschürt, dass die Bullen auch in der kommenden Woche weiter Druck machen können. Ganz so einfach ist es jedoch nicht.

Es sind einige Herausforderungen zu meistern!

Das größte Problem der Thyssenkrupp-Aktionäre ist aus charttechnischer Sicht das Fehlen eines übergeordneten Trends. Schon seit Monaten bewegt sich der Aktienkurs lediglich seitwärts. In dieser Range wurde zuletzt der untere Supportbereich ab ca. 6,25 EUR getestet. Hier prallten die Kurse nach oben ab.

Damit hat die Aktie Chancen, den oberen Widerstandsbereich bei ca. 7,50 EUR anzulaufen. Dass dies eine zähe Angelegenheit werden könnte, zeigte sich in den vergangenen Tagen. So wurde der innere Widerstandsbereich bei ca. 7 EUR für kurzfristige Verkäufe, der Counterpart bei ca. 6,55 EUR für Käufe genutzt. Damit fehlt es weiterhin an klaren Trendimpulsen.

Fazit: Strategisch gesehen hätte die Thyssenkrupp-Aktie in den nächsten Wochen weitere Rallychancen in Richtung 7,50 EUR. Für einen echten Trend muss jedoch die Range der letzten Monate nachhaltig verlassen werden. Konkrete Anhaltspunkte dafür gibt es derzeit jedoch nicht.

Trading kannst du nicht nur lernen, du musst es auch! Ich helfe dir dabei! Die Trader-Ausbildung! Zeit, alte, erfolglose Routinen zu durchbrechen und den Weg zu gehen, den JEDER erfolgreiche Trader gegangen ist! Jetzt informieren!

Thyssenkrupp Aktie

(© stock3 2023 - Autor: Rene Berteit, Technischer Analyst und Coach)