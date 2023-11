Die meistgehandelten Produkte: Anleger uneins über weitere Entwicklung

Zum Wochenbeginn legte der DAX® nach 3 erfolgreichen Handelswochen eine Pause ein. Der Index bewegte sich im Laufe des heutigen Morgens kaum von seinem Einstandswert von 15.920 Punkten weg. Der Kurs von 16.000 Punkten erweist sich als ein wichtiger Wiederstand. Der Erzeugerpreisindex für Deutschland ist im Vergleich zum Vorjahresmonat um 11,00 % wieder gefallen. Außerdem veröffentlicht unter anderen Zoom heute seine Quartalszahlen.

Heute morgen sind die Anleger uneins bei der weiteren Entwicklung des Index. Bei den Knock-Out-Produkten werden laut Angaben der Euwax sowohl ein DAX® Call als auch zwei DAX® Puts nachgefragt. Bei den Optionsscheinen zählen vier DAX® Calls zu den meistgehandelten Produkten, während bei den Faktor-Produkten drei Shorts auf den DAX® umsatzstark sind.

Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange. Die EUWAX ist ein Handelsplatz an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivate Finanzprodukte gehandelt werden. Im folgendem sehen Sie die beliebtesten Titel gemessen am gehandelten Volumen.

Die beliebtesten Titel

Knock-Out-Optionsscheine



Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Knock-Out-Barriere Hebel Letzter Bewertungstag DAX ® Call HD0T1N 1,59 15907,50 Punkte 15783,915252 Punkte 101,62 Open End DAX ® Put HC8NZP 1,23 15907,50 Punkte 16002,046334 Punkte 128,79 Open End Gold Put HR0R1Y 11,39 1978,40 USD 2101,417409 USD 15,89 Open End DAX ® Put HC8GTB 2,96 15907,50 Punkte 16184,533036 Punkte 53,85 Open End Siemens Energy AG Put HC7PQ3 5,69 11,89 EUR 17,474023 EUR 2,09 Open End

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 20.11.2023; 10:50 Uhr;

Optionsscheine

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Basiswert Strike Hebel Letzter Bewertungstag DAX ® Call HC0XP8 27,60 15903,15 Punkte 13200,00 Punkte 5,77 12.12.2023 DAX ® Call HC0XPQ 11,76 15903,15 Punkte 14800,00 Punkte 13,58 12.12.2023 DAX ® Call HC37PV 9,75 15903,15 Punkte 15400,00 Punkte 16,34 12.03.2024 S&P 500 ® Call HB05LM 3,09 4519,62 Punkte 4200,00 Punkte 13,40 12.12.2023 DAX ® Call HC0XQ2 1,66 15903,15 Punkte 16000,00 Punkte 95,64 12.12.2023

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 20.11.2023; 11:15 Uhr;

Faktor-Optionsscheine

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Reset Barriere Faktor Letzter Bewertungstag DAX ® Short HC7FDA 7,95 15914,70 Punkte 16239,37575 Punkte -25 Open End DAX ® Short HC6WGZ 9,86 15914,70 Punkte 17513,693269 Punkte -5 Open End Rheinmetall AG Long HC4733 9,66 281,40 EUR 237,407588 EUR 4 Open End DAX ® Short HC8E77 8,65 15914,70 Punkte 16805,181968 Punkte -9 Open End Fuchs Petrolub SE Long HC2842 12,92 39,67 EUR 33,76955 EUR 4 Open End

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 20.11.2023; 11:25 Uhr

Weitere Optionsscheine finden Sie unter www.onemarkets.de oder emittieren Sie einfach Ihr eigenes Hebelprodukt. Mit my.one direct bei stock3 Terminal können Sie in wenigen Schritten Ihr persönliches HVB Hebelprodukt konfigurieren und emittieren!