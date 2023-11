Edisun Power Europe AG / Schlagwort(e): Anleihe

Edisun Power Europe AG: Obligationenanleihe der Edisun Power stösst mit über CHF 25 Mio. auf grosses Interesse



20.11.2023

Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR Zürich, 20. November 2023 Obligationenanleihe der Edisun Power stösst mit über CHF 25 Mio. auf grosses Interesse Die am 22. August 2023 aufgelegte Obligationenanleihe über CHF 20 Mio. (mit Aufstockungs-möglichkeit) mit einer Laufzeit von 5 Jahren (1. November 2023 – 31. Oktober 2028) und einem Zinssatz von 3.25% stiess auf äusserst grosses Interesse. Die Anleihe wurde mit insgesamt CHF 25.31 Mio. deutlich überzeichnet. Der Verwaltungsrat hat entschieden, von der im Emissionsprospekt vorgesehenen Möglichkeit zur Aufstockung Gebrauch zu machen und stockt die Anleihe entsprechend um CHF 5.31 Mio. auf. Das Unternehmen spürte neben der finanziellen Unterstützung einen starken Willen der Anleger zur klimaneutralen Energieversorgung. Das bestärkt Edisun Power den eingeschlagenen Weg beschleunigt fortzuschreiten. So konnte sie nun mit dem Bau von drei grossen Solaranlagen in Portugal (186 MWp) beginnen.

Für weitere Informationen Dr. René Cotting, CFO (mandatiert), +41 44 266 61 21, info@edisunpower.com

Edisun Power Gruppe Als kotierter europäischer Solarstromproduzent finanziert und betreibt die Edisun Power Gruppe Solarstromanlagen in verschiedenen europäischen Ländern. Edisun Power startete ihr Engagement auf diesem Gebiet bereits 1997. Seit September 2008 ist das Unternehmen an der Schweizer Börse kotiert. Edisun Power verfügt bei der Realisierung und beim Kauf sowohl nationaler als auch internationaler Projekte über breite Erfahrung. Aktuell besitzt das Unternehmen 36 Solarstromanlagen in der Schweiz, in Deutschland, Spanien, Frankreich, Italien und Portugal. Mit einem gesicherten Portfolio von Projekten in Entwicklung von über 900 MW ist das Unternehmen für ein signifikantes Wachstum gerüstet. Edisun Power Europe AG, Universitätstrasse 51, 8006 Zürich +41 44 266 61 20, www.edisunpower.com

