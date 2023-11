EQS-News: Delignit AG festigt Marktposition in der Reisemobilindustrie dank Entwicklungsauftrag in einem gleichzeitig herausforderndem Marktumfeld

EQS-News: Delignit AG / Schlagwort(e): Auftragseingänge/Marktbericht

Delignit AG festigt Marktposition in der Reisemobilindustrie dank Entwicklungsauftrag in einem gleichzeitig herausforderndem Marktumfeld Delignit AG mit signifikanten Abrufkürzungen im Reisemobilmarkt konfrontiert

Entwicklungsauftrag soll Optimierungen in Serie übernehmen

Rahmenbedingungen im Kernmarkt Nutzfahrzeugindustrie stabil Blomberg, 20. November 2023. Die Delignit AG (ISIN DE000A0MZ4B0), führender Hersteller ökologischer laubholzbasierter Produkte und Systemlösungen, sieht sich zum Jahresende bei einem laufenden Serienliefervertrag aus der Reisemobilbranche mit einer unvorhersehbaren und signifikanten Abrufreduzierung konfrontiert. Nach einem rasanten Wachstum der Industrie im Zuge der Covid-19-Pandemie kommt es damit aktuell zu einer abrupten Gegenbewegung. Gleichwohl kann die Delignit AG auch positive Impulse setzen. So konnte das Unternehmen erstmalig einen Entwicklungsauftrag für ein Reisemobilmodell akquirieren. Zielsetzung der Beauftragung ist es, an bestehenden Ausstattungskomponenten Optimierungen vorzunehmen und zudem das Reisemobil-Interieur an neue gesetzliche Bestimmungen anzupassen. Die Entwicklungen sollen bis Ende 2024 umgesetzt und in die Serie übernommen werden. Der Auftrag erreicht bei Abruf aller Beauftragungsoptionen einen Gesamtumfang im niedrigen einstelligen Millionenbereich und unterstreicht die hervorragende Positionierung der Delignit AG in der Reisemobilindustrie. Dank eines weiterhin resilienten Geschäftes im wichtigen Kerngeschäft der Nutzfahrzeugindustrie geht der Vorstand davon aus, dass die ursprüngliche Umsatzprognose von 88 Mio. Euro am unteren Ende der Bandbreite von 84 bis 88 Mio. Euro gehalten werden kann. Nachdem im Vorjahr ein Umsatz in Höhe von 75,4 Mio. Euro ausgewiesen wurde, soll somit auch im Geschäftsjahr 2023 der dynamische, zweistellige Wachstumskurs der Vergangenheit fortgesetzt werden. Profitabilitätsseitig wird sich das Unternehmen durch die Abrufreduzierung im Reisemobilbereich voraussichtlich am unteren Ende der Prognosebandbreite bewegen. Basierend auf dem langfristig orientierten Geschäftsmodell des Delignit Konzerns in Verbindung mit einem Auftragsbestand, der bis weit in die nächste Dekade reicht, geht der Vorstand davon aus, den resilienten Wachstumskurs der vergangenen Jahre auch in den kommenden Jahren fortsetzen zu können. Angesichts der weiterhin hohen Marktnachfrage und unter Beibehaltung der soliden Kapitalstruktur treibt der Delignit Konzern die Vorbereitungen für eine fokussierte Erweiterung und Automatisierung der Produktionskapazitäten weiter voran. Über den Delignit Konzern: Der Delignit Konzern entwickelt, produziert und vertreibt unter dem Markennamen Delignit ökologische Werkstoffe und Systemlösungen aus nachwachsenden Rohstoffen. Als anerkannter Entwicklungs-, Projekt- und Serienlieferant führender Automobilkonzerne ist der Delignit Konzern u. a. Weltmarktführer für die Belieferung der Automobilindustrie mit Laderaumschutz- und Ladungssicherungs-Systemen zur Ausstattung leichter Nutzfahrzeuge. Mit einer branchenweit einmaligen Anwendungsvielfalt und Fertigungstiefe bedient der Delignit Konzern zahlreiche weitere Technologiebranchen z. B. als weltweiter Systemlieferant namhafter Schienenfahrzeugkonzerne. Die Delignit-Lösungen verfügen über außergewöhnliche technische Eigenschaften und werden des Weiteren u. a. als Kofferraumladeboden in PKWs, Interieur-Ausstattungen für Reisemobile, Spezialböden für Fabrikations- und Logistikhallen sowie zur Verbesserung des Sicherheits-standards von Gebäuden eingesetzt. Der Delignit-Werkstoff basiert überwiegend auf europäischem Laubholz, ist in seinem Lebenszyklus CO 2 -neutral und somit nichtregenerativen Werkstoffen ökologisch überlegen. Der Einsatz des Delignit-Werkstoffs verbessert daher die Umweltbilanz der Kundenprodukte und erfüllt deren steigende ökologische Anforderungen. Das Unternehmen wurde vor über 200 Jahren gegründet. Die Delignit AG notiert im Börsensegment Scale der Frankfurter Wertpapierbörse. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.delignit.com. Kontakt:

