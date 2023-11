Atempause vor NVIDIA Ergebnissen | Einzelhändler unter Druck

Nach drei Wochen kontinuierlicher Kursgewinne im Dow Jones, S&P 500 und Nasdaq, legt die Wall Street eine Atempause ein. Der S&P 500 konnte in diesem Zeitraum 9,6% zulegen und blickt damit auf die beste 3-Wochenphase seit April und Juni 2020. Der Nasdaq 100 schloss gestern auf dem höchsten Stand seit Januar 2022 und notiert nur rund 4% unter Rekordniveau. Neben dem Rücklauf bei den Renditen der US-Staatsanleihen, wirkt sich der schwächere US-Dollar vorteilhaft aus. Die Aktien von Lowe’s tendieren nach den Ergebnissen, und in Folge der enttäuschenden Aussichten schwächer. Heute Abend stehen die Quartalszahlen von HP und NVIDIA im Mittelpunkt. Im Fokus steht auch der Ölpreis. Medienberichten zur Folge, könnte sich Israel mit der Hamas auf eine temporäre Waffenruhe einigen.



00:00 - Intro

00:25 - Überblick (u.a. S&P, Renditen der Staatsanleihen)

02:22 - Zeichen einer Abkühlung | Nasdaq 100

04:15 - Ergebnisse Überblick: Einzelhandel & Tech

05:08 - Lowe’s | Kohl’s | American Eagle Outfitters

08:10 - Best Buy

09:11 - Welche Sektoren standen unter Druck?

10:15 - Fazit | Abkühlung noch nicht rege diskutiert

12:45 - Ausblick heute | Notenbank Sitzungsprotokoll

14:00 - Analog Devices | Zoom

15:32 - Agilent Technologies | Keysight Technologies | Medtronic

16:23 - Fisker

18:15 - Tesla & Elon Musk | C3.ai

20:13 - Microsoft & OpenAI

25:19 - Snowflake | Salesforce

26:21 - Nvidia

27:10 - China | Baidu | trip.com





