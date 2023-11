EQS-News: Legacy VTC kooperiert mit STAIDIUM U.S., um AI-basierte Live-Übertragungen von Volleyballspielen anzubieten

EQS-News: SPORTTOTAL AG / Schlagwort(e): Kooperation

Legacy VTC kooperiert mit STAIDIUM U.S., um AI-basierte Live-Übertragungen von Volleyballspielen anzubieten



21.11.2023 / 17:15 CET/CEST

Legacy VTC kooperiert mit STAIDIUM U.S., um AI-basierte Live-Übertragungen von Volleyballspielen anzubieten St. Louis, USA, 21. November 2023 – Legacy VTC (Volleyball Training Courts), der führende Betreiber von Volleyball-Hallen im Mittleren Westen der USA, kooperiert mit STAIDIUM U.S., um für die nächsten drei Jahre Live-Übertragungen aus seiner Halle in St. Louis anzubieten. Legacy VTC wird dafür STAIDIUMs selbstentwickelte und vollautomatisierte Kameratechnik in der Spielstätte einsetzen. Die Kameras nutzen Künstliche Intelligenz (KI), um das Spielgeschehen zu verfolgen, Video-Streams in Echtzeit bereitzustellen und zu analysieren und Grafiken und Statistiken zur Steigerung des Nutzererlebnisses einzublenden - dies alles geschieht ohne jegliche manuelle Interaktion. Die Partnerschaft eröffnet Legacy VTC zwei neue Einnahmequellen. Einerseits verkauft Legacy VTC die Rechte an den Veranstaltungen, die auf den einzelnen Plätzen der Spielstätte stattfinden, an STAIDIUM U.S. Zusätzlich beteiligt STAIDIUM U.S. Legacy VTC an den durch die Übertragung der Spiele generierten Einnahmen. "Wir wussten, dass wir, um unsere führende Position im Markt zu behalten, einen nächsten technologischen Schritt gehen mussten – genau darum haben wir uns für STAIDIUM U.S. entschieden", so Tony Stratman, Executive Director von Stratmann Sports. "STAIDIUM U.S. ermöglicht es uns, den Ausrichtern von Turnieren, ein begehrtes Produktpaket anbieten zu können, das die Einbindung von Sponsoren, Partnern und Werbung ermöglicht. Für mich ist es wie eine TV-Sendung zur Primetime, die aber ohne ein ganzes Produktions- und Kamerateam umgesetzt wird." Legacy VTC richtet jährlich mehr als 14.000 Volleyball-Spiele aus. Des Weiteren gibt es ein breites Spektrum an Volleyballprogrammen, darunter Jugendtrainings, Erwachsenenligen sowie lokale, regionale und nationale Turniere. Die Live-Übertragungen von STAIDIUM U.S. aus dem Legacy VTC in St. Louis werden für Fans, Trainer, Familien und Scouts auf STAIDIUM.net verfügbar sein. "Wir freuen uns sehr über die Zusammenarbeit mit Legacy VTC und die Einführung eines neuen Partnermodells für Betreiber von Spielstätten", sagt Dave Cochran, Managing Director von STAIDIUM U.S. "Dies ist eine echte Partnerschaft, bei der sowohl STAIDIUM U.S. als auch Legacy VTC von der Bereitstellung kosteneffizienter und qualitativ hochwertiger Übertragungen profitieren werden, die gleichzeitig Volleyballfans, Trainer und Scouts auf der ganzen Welt ansprechen." Legacy VTC befindet sich im Besitz und wird betrieben durch Stratman Sports, den High Performance-STL Volleyball Club und das ACE Volleyball & Performance Lab. Besuchen Sie unsere Webseite, um mehr über STAIDIUM U.S. zu erfahren: https://staidium.com/ Über Stratman Sports

Stratman Sports befindet sich im Besitz von Tony Stratman (Managing Partner von Legacy VTC) und wird auch operativ von ihm geleitet. Stratman Sports ist einer der größten Ausrichter von Volleyball-Veranstaltungen im Mittleren Westen der USA. Stratman Sports bietet Ligen, Turniere, Kurse und Programme für Jugendliche und Erwachsene im Großraum St. Louis an. Über den High-Performance-STL Volleyball Club

Der High-Performance STL (HPSTL) ist der größte Volleyballverein in Missouri mit mehr als 90 Mannschaften und über 1.000 Sportlern. Der HPSTL widmet sich der Förderung des Spitzenvolleyballs in St. Louis. Seine Aufgabe ist es, Trainer mit außergewöhnlichem Know-How und Engagement bereitzustellen, die Spielerinnen und Spieler trainieren, damit sie auf höchstem Niveau spielen können. Der HPSTL wird von Clubdirektor Scott Mebruer geleitet, der 2022 von der American Volleyball Coaches Association als Clubdirektor des Jahres ausgezeichnet wurde. Über das ACE Volleyball & Performance Lab

Das ACE Volleyball & Performance Lab ist im Besitz und wird geleitet von Scott Touzinsky, dem Olympiasieger aus dem Team USA Volleyball von 2008. Das ACE Volleyball & Performance Lab bietet Privat- und Leistungstraining an, um Athleten aus ihrer Komfortzone zu holen und kleine Änderungen vorzunehmen, die eine große Wirkung auf ihr Spiel haben. Über SPORTTOTAL AG / STAIDIUM U.S.

STAIDIUM U.S. ist eine einhundertprozentige Tochter der SPORTTOTAL AG mit Sitz in Köln. Die SPORTTOTAL AG (ISIN: DE000A1EMG56) ist ein Technologie- und Medienunternehmen, das im schnell skalierbaren Digitalgeschäft mit Streaming-Plattformen und Communities, im margenstarken nationalen und internationalen Projektgeschäft sowie im Geschäft mit Live-Events wächst. Das 1979 gegründete Unternehmen betreibt mit sporttotal.tv in Deutschland ein hochfrequentiertes, wachstumsstarkes Portal für Online-Sportvideos und Live-Streaming. Dabei stattet das Unternehmen Sportvereine mit einer speziellen Kameratechnik aus, die es erlaubt, Sportereignisse in hoher Qualität und vollautomatisch live auf sporttotal.tv zu übertragen. Zum weiteren Leistungsportfolio der SPORTTOTAL AG zählt die technische Ausrüstung von Rennstrecken und Sportstätten sowie die Produktion und Vermarktung von Sportevents wie dem ADAC RAVENOL 24-Stunden-Rennen am Nürburgring. Darüber hinaus ist die SPORTTOTAL AG mit ihrem für die Deutsche Telekom betriebenen Medienhaus "FORTY10" mit linearen TV-Kanälen aktiv und hat erfolgreich die FIFA-Fußball-Weltmeisterschaft 2022 für MagentaTV übertragen. Kontakt

SPORTTOTAL AGAm Coloneum 250829 KölnTel: +49 (0) 221_7 88 77_ 0Fax: +49 (0) 221_7 88 77_ 199

