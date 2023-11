Dick’s Sporting Goods gibt Dividende bekannt

Der US-Einzelhandelskonzern Dick’s Sporting Goods Inc. (ISIN: US2533931026, NYSE: DKS) wird eine vierteljährliche Dividende in Höhe von 1,00 US-Dollar je Anteilsschein ausbezahlen, wie am Dienstag berichtet wurde. Die nächste Ausschüttung an die Aktionäre erfolgt am 29. Dezember 2023 (Record date: 15. Dezember 2023).

Der Konzern aus Pittsburgh in den USA zahlt auf das gesamte Jahr gerechnet 4,00 US-Dollar an die Investoren aus. Beim aktuellen Börsenkurs von 121,59 US-Dollar (Stand: 21. November 2023) liegt die Dividendenrendite bei 3,29 Prozent. Im März 2023 wurde die Dividende im Vergleich zum Vorquartal (0,4875) um 105 Prozent erhöht. Dick’s Sporting Goods wurde 1948 von dem 18-jährigen Richard „Dick“ Stack gegründet. Das Unternehmen betreibt über 850 Einzelhandelsgeschäfte unter Namen wie Dick’s Sporting Goods, Golf Galaxy, Field & Stream, Public Lands oder Going Going Gone!

Im dritten Quartal (28. Oktober) des Fiskaljahres 2023 erwirtschaftete Dick’s Sporting Goods einen Umsatz von 3,04 Mrd. US-Dollar (Vorjahr: 2,96 Mrd. US-Dollar), wie ebenfalls am 21. November 2023 berichtet wurde. Der Nettogewinn betrug 201 Mio. US-Dollar nach einem Gewinn von 228 Mio. US-Dollar im Vorjahr. Dick’s Sporting Goods erwartet für das Gesamtjahr 2023 einen Gewinn je Aktie in der Spanne von 11,45 bis 12,05 US-Dollar (2022: 10,78 US-Dollar).

Die Aktie liegt an der Wall Street seit Jahresbeginn 2023 mit 1,08 Prozent im Plus (Stand: 21. November 2023). Die Marktkapitalisierung beträgt aktuell 10,12 Mrd. US-Dollar.

Redaktion MyDividends.de