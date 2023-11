Die meistgehandelten Produkte: Anleger bullish beim Dax gestimmt. US-Tech im Focus

Am Aktienmarkt ist der Dax weiterhin auf Konsolidierungskurs. Der Index notierte heute morgen mit einem leichten Plus ein bisheriges Tageshoch von 15.982 Punkten, kann aber weiterhin die 16.000 Punkte-Schwelle nicht überschreiten. Aus Ostasien und den USA gab es keine starken Marktimpulse.

Bei den Knock-Out-Optionsscheinen überwiegt nach Angaben der Euwax der Handel mit Calls auf dem DAX den mit Puts auf dem Index. Starke Umsatzzahlen lassen Anleger in Calls auf Nvidia investieren. Calls auf Apple und Spotify, deren Aktienkurse jeweils vor kurzem Allzeithochs erreichten, zählen auch zu den meistgehandelten Optionsscheinen. Die guten Nachrichten bei Rheinmetall animierten Anleger in den Einstieg in Faktor-Long-Produkte.

Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange. Die EUWAX ist ein Handelsplatz an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivate Finanzprodukte gehandelt werden. Im folgendem sehen Sie die beliebtesten Titel gemessen am gehandelten Volumen.

Die beliebtesten Titel

Knock-Out-Optionsscheine



Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Knock-Out-Barriere Hebel Letzter Bewertungstag DAX ® Call HD0T1P 2,12 15977,50 Punkte 15794,863464 Punkte 75,53 Open End NASDAQ-100 ® Put HC73GR 13,30 15933,62 Punkte 17372,21576 Punkte 10,99 Open End DAX ® Put HC8GTG 2,91 15977,50 Punkte 16225,396984 Punkte 54,95 Open End Dow Jones Call HD0S7E 4,23 35143,00 Punkte 34723,300756 Punkte 74,86 Open End DAX ® Call HD0S5C 4,26 15977,50 Punkte 15557,564885 Punkte 37,25 Open End

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 22.11.2023; 10:20 Uhr;

Optionsscheine

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Basiswert Strike Hebel Letzter Bewertungstag Nvidia Corp. Call HC43PR 22,17 493,06 USD 280,00 USD 2,05 18.12.2024 Apple Inc. Call HC0K3B 3,20 190,34 USD 175,00 USD 5,49 15.01.2025 DAX ® Call HC37Q6 2,90 15973,66 Punkte 16500,00 Punkte 55,12 12.03.2024 Spotify S.A Call HC9LYH 2,04 177,72 USD 200,00 USD 7,86 18.09.2024 DAX ® Put HC57U9 1,80 15973,66 Punkte 14000,00 Punkte 89,07 18.06.2024

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 22.11.2023; 10:35 Uhr;

Faktor-Optionsscheine

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Reset Barriere Faktor Letzter Bewertungstag DAX ® Long HB8X6U 12,02 15945,00 Punkte 14313,466909 Punkte 5 Open End Rheinmetall AG Long HC3M0Q 7,93 292,45 EUR 274,710282 EUR 6 Open End DAX ® Short HC978E 9,02 15945,00 Punkte 17491,878416 Punkte -5 Open End Rheinmetall AG Long HC4733 11,13 292,45 EUR 245,789772 EUR 4 Open End DAX ® Long HC01H9 15,85 15945,00 Punkte 14578,471213 Punkte 6 Open End

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 22.11.2023; 10:45 Uhr

