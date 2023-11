EQS-News: SBO mit starkem Umsatz und Ergebniswachstum in den ersten drei Quartalen 2023

EQS-News: Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment AG / Schlagwort(e): Quartalsergebnis

SBO mit starkem Umsatz und Ergebniswachstum in den ersten drei Quartalen 2023



22.11.2023 / 08:00 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



SBO mit starkem Umsatz und Ergebniswachstum in den ersten drei Quartalen 2023 Umsatz wächst um 21 % auf MEUR 437,2, EBIT steigt auf MEUR 82,0

Bereinigtes EBIT steigert sich um 53 % im Vergleich zum Vorjahr

Operativer Cashflow deutlich verbessert auf MEUR 61,2

Dividende in Höhe des vergangenen Geschäftsjahrs geplant Ternitz, 22. November 2023. Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment AG (SBO), im Leitindex ATX der Wiener Börse notiert, erzielte in den ersten neun Monaten 2023 starke Ergebnisse. Trotz einer weiteren Verlangsamung des US-Marktes im 3. Quartal blieben die Marktbedingungen insgesamt günstig. Der Umsatz stieg im Vergleich zum Vorjahr um 21 % auf MEUR 437,2 und das Betriebsergebnis (EBIT) verbesserte sich um 13 % auf MEUR 82,0. Bereinigt um Währungsverluste erhöhte sich das EBIT um 53 % auf MEUR 86,3 und erreichte eine bereinigte EBIT-Marge von 19,7 %. Das Ergebnis vor Steuern belief sich auf MEUR 74,1 und der operative Cashflow war mit MEUR 61,2 auf einem hohen Niveau. Die Übernahme von Praxis Completion Technology wurde im Oktober zu einem finalen Kaufpreis von MUSD 27,4 abgeschlossen. „Dank unserer globalen Position und eines boomenden internationalen Geschäfts haben wir in diesem Jahr ein weiteres erfreuliches Wachstum bei Umsätzen und Erträgen erzielt. Mit der Übernahme von Praxis bauen wir unsere führende Position weiter aus und vergrößern unsere Präsenz im Nahen Osten, einem Markt, der für unser künftiges Geschäft von zentraler Bedeutung ist. Darüber hinaus verzeichnet Praxis bereits erste Erfolge im vielversprechenden Bereich von Carbon Capture and Storage. Für SBO ist das ein strategisch wichtiger Schritt in Richtung Klimaschutztechnologien”, sagt SBO-CEO Gerald Grohmann. Weiterhin starkes Wachstum bei Umsatz und Ergebnis Nach einem hervorragenden Jahr 2022 setzte SBO ihren Wachstumskurs in den ersten neun Monaten 2023 fort. Der Auftragseingang lag mit MEUR 427,0 auf einem ähnlichen Niveau wie im sehr starken Vorjahreszeitraum (1-9/2022: MEUR 431,1). Der Umsatz stieg deutlich um 21,0 % auf MEUR 437,2 (1-9/2022: MEUR 361,3), was vor allem auf das anhaltend starke Wachstum des internationalen Geschäfts zurückzuführen ist. Der Auftragsstand der Gruppe war mit MEUR 245,2 per Ende September (30. September 2022: MEUR 189,5) nach wie vor sehr hoch und bietet gute Visibilität für das Jahr 2024. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) stieg in den ersten neun Monaten des Jahres 2023 auf MEUR 103,0 (1-9/2022: MEUR 96,8), die EBITDA-Marge erreichte 23,6 % (1-9/2022: 26,8 %). Das Betriebsergebnis (EBIT) stieg um 12,9 % auf MEUR 82,0 (1-9/2022: MEUR 72,6) oder 18,7 % vom Umsatz (EBIT-Marge 1-9/2022: 20,1 %). Das um Wechselkursverluste von MEUR 4,4 bereinigte EBIT (1-9/2022: Wechselkursgewinne von MEUR 16,3) betrug MEUR 86,3 (1-9/2022: EBIT MEUR 56,3) und bewirkte eine stark verbesserte bereinigte EBIT-Marge von 19,7 % (1-9/2022: 15,6 %). Das von SBO erwirtschaftete Ergebnis vor Steuern stieg um 6,0 % auf MEUR 74,1 (1-9/2022: MEUR 69,9). Das Ergebnis nach Steuern belief sich auf MEUR 55,8 (1-9/2022: MEUR 55,3). Das Ergebnis je Aktie lag in den ersten neun Monaten 2023 bei EUR 3,54 (1-9/2022: EUR 3,52). Segmentergebnisse spiegeln florierendes internationales Geschäft Das Geschäft der SBO Gruppe ist in zwei Segmente unterteilt: Das Segment AMS entwickelte sich im Jahresverlauf hervorragend – inklusive eines Rekordergebnisses im 3. Quartal – und baute den Umsatz um 37,6 % auf MEUR 250,2 aus (1-9/2022: MEUR 181,8). Mit einer Steigerung von 68,2 % verbesserte sich das EBIT noch deutlicher auf MEUR 57,5 (1-9/2022: MEUR 34,2). Im Segment OE lag der Umsatz in den ersten neun Monaten mit MEUR 187,0 über dem Vorjahreswert (1-9/2022: MEUR 179,4). Das EBIT erreichte MEUR 26,8 (1-9/2022: MEUR 32,9). „Insgesamt haben wir in den vergangenen neun Monaten hervorragende Ergebnisse erzielt. Das internationale Geschäft entwickelt sich weiterhin dynamisch, was sich deutlich in der ausgezeichneten Leistung unseres AMS-Segments widerspiegelt. Das OE-Segment hatte mit einigem Gegenwind auf dem verlangsamten US-Markt zu kämpfen, aber wir sind zuver-sichtlich, dass es in den kommenden Monaten wieder aufwärts geht. Wenn die gute Entwicklung weiterhin anhält, planen wir für das Jahr 2023 die Auszahlung einer Dividende in Höhe des vorigen Geschäftsjahrs”, so CEO Grohmann. Erheblich verbesserter Cashflow und solide Bilanz Der Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit verbesserte sich in den ersten neun Monaten des Jahres 2023 deutlich auf MEUR 61,2 (1-9/2022: MEUR 24,1). Trotz der Zahlung von MEUR 18,8 für den Erwerb von Praxis Completion Technology lag der der Freie Cashflow bei MEUR 17,2 (1-9/2022: MEUR 6,2). Die Investitionen in Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte (ohne Nutzungsrechte) betrugen MEUR 27,0 (1-9/2022: MEUR 21,4). In den ersten neun Monaten des Jahres 2023 stieg das Eigenkapital von SBO auf MEUR 453,4 (31. Dezember 2022: MEUR 425,0). Die Eigenkapitalquote verbesserte sich leicht auf 47,3 % (31. Dezember 2022: 47,1 %). Die Nettoliquidität blieb mit MEUR 18,7 hoch (31.12.2022: MEUR 34,5), trotz der Dividendenzahlung von MEUR 31,5 im 2. Quartal 2023 (Dividende Q2 2022: MEUR 11,8) und der Zahlung für die Praxis-Akquisition von MEUR 18,8 im 3. Quartal. Das Gearing lag bei minus 4,1 % (31. Dezember 2022: minus 8,1 %). Die liquiden Mittel beliefen sich auf MEUR 268,6 (31. Dezember 2022: MEUR 287,8). Positiver Ausblick Die Oilfield Service-Industrie profitiert derzeit von einer langanhaltenden Wachstumsphase, die ihren Schwerpunkt auf internationale und Offshore-Märkte verlagert hat. Investitionen in Upstream-Aktivitäten gewinnen an Dynamik, da Betreiber Ressourcen für langfristige Projekte bereitstellen, ihre Produktionskapazitäten erweitern, Explorationsarbeiten durchführen und die Gasproduktion steigern. SBO bleibt optimistisch in Bezug auf den Öl- und Gassektor und ist zuversichtlich, dass die zugrundeliegenden Fundamentaldaten einen nachhaltigen, mehrjährigen Anstieg der weltweiten Upstream-Investitionen unterstützen werden.



Gleichzeitig fokussiert SBO auf Projekte zum Ausbau ihres Segments “New Energy” im Rahmen der Strategie 2030, um die Entwicklung zukünftiger Energielösungen voranzutreiben. Im Einklang mit dieser Vision verfolgt SBO aktiv potenzielle Akquisitionsziele und strategische Investitionen mit einem besonderen Schwerpunkt auf Wasserstoff und Wasserstoffderivate.

„Wir verzeichnen ein hervorragendes Jahr und blicken dank der soliden Fundamentaldaten und unserer starken Geschäftsentwicklung zuversichtlich in die Zukunft. Wir bleiben zwar hinsichtlich der geopolitischen Entwicklungen wachsam, glauben aber, dass dieser Zyklus in seiner Stärke und Dauer die vorherigen übertreffen wird. Unser Auftragsstand ist nach wie vor hoch und bietet gute Visibilität für das Jahr 2024. Um unser Geschäft über den Öl- und Gassektor hinaus zu erweitern, sind wir im Rahmen der Umsetzung unserer Strategie 2030 dabei, unsere Suche nach Akquisitionszielen einzugrenzen”, schließt CEO Grohmann. Die wichtigsten SBO-Kennzahlen im Überblick 1-9/2023 1-9/2022 Umsatz MEUR 437,2 361,3 Bereinigtes EBITDA

(Ergebnis vor Zinsen, Steuern und

Abschreibung, um Wechselkursgewinne und

-verluste bereinigt) MEUR 107,4 80,6 Bereinigte EBITDA-Marge % 24,6 22,3 EBITDA

(Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen)

MEUR 103,0 96,8 EBITDA-Marge % 23,6 26,8 Bereinigtes EBIT

(Ergebnis vor Zinsen und Steuern, um Wechselkursgewinne und -verluste bereinigt) MEUR 86,3 56,3 Bereinigte EBIT-Marge % 19,7 15,6 EBIT (Ergebnis vor Zinsen und Steuern) MEUR 82,0 72,6 EBIT-Marge % 18,7 20,1 Ergebnis vor Steuern MEUR 74,1 69,9 Ergebnis nach Steuern MEUR 55,8 55,3 Ergebnis je Aktie EUR 3,54 3,52 Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit MEUR 61,2 24,1 Freier Cashflow MEUR 17,2 6,2 Liquide Mittel

zum 30. September 2023 / 31. Dezember 2022 MEUR 268,6 287,8 Nettoliquidität

zum 30. September 2023 / 31. Dezember 2022 MEUR 18,7 34,5 Mitarbeiter

zum 30. September 2023 / 31. Dezember 2022 1.568 1.484

SCHOELLER-BLECKMANN OILFIELD EQUIPMENT Aktiengesellschaft (SBO) ist eine weltweit tätige Unternehmensgruppe und Weltmarktführer in der Herstellung hochlegierter, nicht-magnetisierbarer Edelstähle. Die SBO-Gruppe betreibt Hochpräzisionsfertigung von Spezialkomponenten für die Öl-, Gas- und andere Industrien unter Anwendung innovativer und additiver Fertigungstechnologien. Gleichzeitig ist die SBO-Gruppe für ihre Richtbohrwerkzeuge und ihr Equipment für die Bohrlochkomplettierung in der Öl-, Gas- und Geothermie-Industrie weltweit anerkannt. Mit seinen Tochterunternehmen und weltweit mehr als 1.500 Mitarbeitern ist der Konzern in technologisch anspruchsvollen, profitablen Nischen erfolgreich positioniert. Der Hauptsitz der Gruppe befindet sich in Ternitz, Österreich. Ein aktiver Beitrag zur Energiewende ist ein zentrales Element der Strategie 2030 der Gruppe.

