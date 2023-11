AMAZON - Bonusprogramm für die Bullen

Amazon.com Inc. - WKN: 906866 - ISIN: US0231351067 - Kurs: 146,710 $ (Nasdaq)

Zu Jahresbeginn entwickelte sich bei der Aktie von Amazon ein steiler Aufwärtstrend, der in der Spitze im September fast schon den Widerstand bei 146,57 USD erreicht hatte. Nach einer Korrektur in Form eines bullischen Keils wurde dieser Anstieg im Oktober dynamisch fortgesetzt. Wie in der damaligen stock3-Multi-Timeframe-Analyse erwartet, zog der Kurs mit Hochgeschwindigkeit an die 146,57-USD-Marke.

Amazon-Chartanalyse vom 27.10.2023

Ausbruch eröffnet weiteres Potenzial

Bei einem Anstieg über 148,00 USD wäre mit der Fortsetzung der Rally zu rechnen, die auf Basis der Aufwärtstrendphase seit März Potenzial bis 154,00 USD hätte. Darüber könnte es sogar temporär schon über den Widerstand bei 158,59 USD bis an die Kurszielzone von 160,00 bis 162,00 USD gehen.

Bisher haben die Bullen bei den Anteilen von Amazon auch keine größere Korrektur zugelassen, daher ist ein Ausbruch zu präferieren. Kurzzeitig problematisch wäre derzeit erst ein Rückfall unter das Zwischentief bei 141,50 USD. In diesem Fall könnte eine Korrektur bis an den Support bei 134,48 USD führen. Ein Verkaufssignal wäre jedoch erst unter dieser Marke aktiviert.

(© stock3 2023 - Autor: Thomas May, Experte für Fibonacci-Analyse)