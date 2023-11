PORSCHE - Trendwende-Traum vorerst geplatzt

Porsche AG Vz - WKN: PAG911 - ISIN: DE000PAG9113 - Kurs: 84,860 € (XETRA)

Der starke Abwärtstrend der Porsche-Aktie erreichte zuletzt fast schon das Allzeittief bei 81,00 EUR, ehe Ende Oktober eine dynamische Erholung starten konnte. Diese scheiterte ihrerseits an der Hürde bei 93,75 EUR. Es folgte eine weitere Verkaufswelle, die die Aktie gestern unter den Support bei 86,60 EUR und damit unter die linke Schulter einer potenziell bullischen Schulter-Kopf-Schulter-Formation einbrechen ließ.

PORSCHE - Bei der Aktie sind die Marken gesetzt

Der Vorteil des aktuellen Abverkaufs ist, dass sich damit der Bereich um 91,00 bis 93,75 EUR jetzt als der nächste große mittelfristige Longtrigger herauskristallisiert hat. Dessen Bruch dürfte eine Erholung in Richtung 102,65 EUR nach sich ziehen und unter Umständen sogar eine mittelfristige Aufwärtsbewegung einleiten.

Andererseits kämpfen die Bullen jetzt natürlich um die Verteidigung des bisherigen Verlaufstiefs bei 81,88 EUR und des zentralen Tiefs bei 81,00 EUR. Zwar könnte an dieser Stelle eine Erholung starten, doch darf man nicht vergessen, dass bei 79,73 EUR noch ein weiteres übergeordnetes Abwärtsziel offen ist. Es könnte also erreicht werden, ehe eine dynamische Erholung in Richtung 86,60 EUR starten dürfte.

Sollte der Bereich um 79,00 EUR dagegen auch unterschritten werden, wäre sogar ein Absturz auf 75,50 EUR möglich.

PorscheVZ-Aktie Chartanalyse (Tageschart)

(© stock3 2023 - Autor: Thomas May, Experte für Fibonacci-Analyse)