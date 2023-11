Warren Buffett und Charlie Munger achten vor allem auf diese Kennzahl bei ihren Investments

Investieren wie Warren Buffett und Charlie Munger: Wer einem unternehmensorientierten Ansatz folgt, der ist vielen Anlegern weit voraus. Auch wer verinnerlicht hat, dass gute Unternehmen mit dem Faktor Zeit herausragende Renditen generieren, ist im Vorteil.

Dennoch ranken sich viele „Geheimnisse“ darum, was ein gutes Unternehmen ist. Beziehungsweise: Auf welche Kennzahl wir als Investoren achten müssen.

Gut, dass Charlie Munger und Warren Buffett kein Geheimnis aus diesem Umstand machen. Wer ihnen als Investor zuhört, der kann seinen Ansatz noch deutlich optimieren.

Warren Buffett und Charlie Munger: Die Kennzahl

Insbesondere Charlie Munger hat sehr klar definiert, welche Kennzahl er bei seinen Investitionen primär berücksichtigt. Wir dürfen definitiv annehmen, dass das auch auf Warren Buffett zutrifft. Jedenfalls sagte er einst:

“Langfristig ist es für eine Aktie schwer deutlich mehr Rendite zu liefern als das zugrundeliegende Unternehmen erwirtschaftet. Wenn das Unternehmen 6% aufs Kapital für 40 Jahre verdient und du es diese 40 Jahre lang hältst, wirst du keine von 6% deutlich abweichende Rendite erreichen – selbst wenn du initial günstig gekauft hast. Umgekehrt, wenn ein Unternehmen 18% aufs Kapital über 20 oder 30 Jahre erwirtschaftet, wirst du ein wahnsinnig gutes Ergebnis erzielen, selbst wenn du einen teuer aussehenden Preis bezahlst hast.”

Aber was bedeutet das? Charlie Munger schaut darauf, wie ein Unternehmen seine Mittel einsetzen kann. Beziehungsweise: Welche Renditen sie auf ihr eingesetztes Kapital erhalten. Auch wenn eine Aktie zu teuer ist? Ja, auch dann. Seiner Ansicht nach werden die wirklich guten Unternehmen mit dem Faktor Zeit diesen nicht ganz idealen Umstand wieder ausgleichen,

Trotzdem bleibt die Frage: Warum ist die Kapitalrendite so wertvoll? Die einfache Antwort: Weil wirklich gute Unternehmen idealerweise konsequent einen freien Cashflow und positive Ergebnisse generieren sollten. Mithilfe dieser Mittel müssen sie wiederum investieren. Wenn sie es schaffen, diese neuen Mittel konsequent zu hohen Renditen einzusetzen, so erzielen sie Wachstum. Ja, sie erzielen ein bedeutendes Ergebnis- oder Free-Cashflow-Wachstum. Der Zinseszinseffekt (nennen wir es den internen Zinseszinseffekt auf die Investitionen des Unternehmens selbst) nimmt dadurch an Fahrt auf. Wir als Investoren erhalten langfristig starke Renditen. Auf das eingesetzte Kapital des Unternehmens. Analog dazu auch auf das eingesetzte Kapital, das ein Unternehmen für uns stellvertretend investiert.

Mehr Fokus auf diese Kennzahl

Für Charlie Munger und Warren Buffett ist die Kapitalrendite deshalb so wichtig. Es ist der Gradmesser, wie erfolgreich ein Unternehmen bei den eigenen Investitionen ist. KGV, Dividendenrendite? Gewiss hilfreich, um ein Gespür für die Bewertung zu erhalten. Aber langfristig entscheidend ist für diese beiden Starinvestoren, welche Renditen die jeweiligen Unternehmen erzielen.

Daran sollten wir uns definitiv ein Beispiel nehmen. Selbst wenn wir teilweise höhere Preise bezahlen müssen: Gute Unternehmen mit hohen Kapitalrenditen können in vielen Fällen in die Bewertungen und darüber hinaus wachsen. Dadurch erhalten wir über viele Jahre und Jahrzehnte ebenfalls herausragende Renditen. Selbst wenn wir vielleicht einen etwas teureren Preis dafür bezahlen müssen: Die Qualität ist es wert.

Der Artikel Warren Buffett und Charlie Munger achten vor allem auf diese Kennzahl bei ihren Investments ist zuerst erschienen auf Aktienwelt360.

Der nächste Bullenmarkt steht in den Startlöchern!

Bist du bereit für den nächsten Bullenmarkt? Oder siehst du wieder einmal zu, wie andere Investoren in einer Aufwärtsphase die große Rendite einfahren und du weit hinter der Aktienperformance des Marktes zurückbleibst? Das muss nicht sein. Mit den Tipps und Tricks der Aktienwelt360 wirst du bestmöglich vom kommenden Aufschwung profitieren. Zudem verraten wir dir drei Aktien, von denen wir glauben: Sie werden im kommenden Bullenmarkt so richtig durchstarten!

Klicke hier, um diesen Bericht jetzt gratis zu lesen.

Aktienwelt360 2023