Boeing Co. – beginnt jetzt der Höhenflug?

Boeing Co. hat seit längerer Zeit mit Qualitätsproblemen bei bestimmten Flugzeugtypen zu kämpfen. Dennoch kam es zu großen Bestellungen durch verschiedenste Kunden. Zudem hat die Luft-Sicherheitsbehörde die Erlaubnis erteilt, mit wichtigen Flugtests für das Flugzeug 737 Max zu beginnen. Das hat die Aktie dazu beflügelt, über die 200-Tage-Linie zu steigen. Ein Kaufsignal, das auf weitere Kursgewinne hindeutet.

Boeing Co. gilt neben Airbus als der weltweit größte Hersteller kommerzieller Flugzeuge. Darüber hinaus ist das Unternehmen in den Bereichen Raumfahrt und Verteidigung durch die Herstellung von Raketen- und Satellitensystemen sowie Militärflugzeugen und -Helikoptern tätig. Serviceleistungen betreffend die Flugzeuge für zivile Luftfahrt runden das Angebot ab. Zu den Absatzmärkten zählen die USA, Asien und Europa.

Ende Oktober meldete das Unternehmen die Geschäftszahlen für das dritte Quartal 2023, das am 30. September endete. Der Umsatz lag innerhalb dieser drei Monate bei 18,1 Mrd. US-Dollar. Gegenüber dem Vorjahresquartal entsprach das einem Zuwachs von 13,5 %. Besser lief es bei der Verminderung des Verlustes. Dieser konnte von 1,6 Mrd. USD aus dem Vorjahresquartal mehr als halbiert werden.

Derart positiv könnte es weitergehen, denn Airlines aus aller Welt haben massiv Flugzeuge des Unternehmens geordert. Sunexpress, ein Joint Venture aus Lufthansa und Turkish Airlines, hat eine Bestellung von bis zu 90 Maschinen der Reihe 737 Max aufgegeben. Zuvor hatte Sunexpress 42 Maschinen des Typs 737-8 bestellt, von denen laut Boeing neun bereits ausgeliefert wurden. Sunexpress will nach eigenen Angaben zufolge seine Flugzeugflotte mehr als verdoppeln und bis 2033 auf 150 Flugzeuge aufstocken.

Weiterhin trudelte aus den Emiraten zusätzlich zu einer Order für fünf 787-Dreamlinern eine Bestellung von 52 Mrd. US-Dollar über 90 Maschinen der Reihe 777X ein. Auch die chinesische Regierung steht kurz davor, beim Flugzeugbauer Boeing wieder Flugzeuge des Modells 737 Max bestellen zu können. Damit wird ein jahrelanger Kaufstopp beendet.

Die Aktie ist seitdem von 180 auf über 218 US-Dollar gestiegen und hat damit die 200-Tage-Linie deutlich überschritten. In der nachfolgenden, längerfristigen Grafik ab November 2018 sehen Sie den Durchschnitt als blau berechnete Linie. Vorher befand sich die Aktie schon seit dem Tief aus dem zweiten Quartal 2022 im sich verstärkenden Aufwärtstrend.

Eine Überschreitung der 200-Tage-Linie gilt als mittelfristiges Kaufsignal. Die Aktie könnte daher nicht nur aufgrund der Charttechnik, sondern auch aufgrund der guten fundamentalen Daten die 250-US-Dollar-Zone hinter sich lassen. Der grüne Pfeil zeigt die potenzielle Richtung der Reise an.

Abbildung 1 – Boeing Co. im Tageschart: 1 Kerze = 1 Tag (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum 28.11.2018 bis 24.11.2023. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Hinweise für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: TAI-PAN

Diese Bewegungsrichtung wird auch von der Saisonalität unterstützt, die Sie in der nachfolgenden Grafik als graue saisonale Prognoselinie eingezeichnet sehen. Sie zeigt langsam und stetig bis Juni nächsten Jahres nach oben. Unlängst auch ein Supertrend-Trendwendesignal gegeben. Der Indikator steht immer auf Kauf oder Verkauf und nachdem dieser zwischen August und Anfang November im Verkaufsmodus war, hat sich das nun geändert. In der Grafik wird die entsprechende Indikator-Linie seit knapp zwei Wochen unterhalb des Kursverlaufes in Grün berechnet.

Betrachtungszeitraum 31.10.2022 bis 24.11.2023. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Hinweise für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: TAI-PAN

Die 200-Tage-Linie ist aktuell knapp über 208 Euro anzutreffen und dient als Realtime-Unterstützung. Wie bereits angesprochen, könnte sich der Aufwärtstrend nach oben bis über 250 US-Dollar in die von der Saisonalität vorgegebene Richtung fortsetzen.

Mit dem hier vorgestellten Discount-Call-Optionsschein können Sie mit niedrigem Kapitaleinsatz von dieser Bewegung profitieren. Der Schein hat eine Laufzeit bis September 2024, bei einem Maximalgewinnpotenzial von über 60 %. Dieser Profit ergibt sich, wenn die Aktie zum Ablaufdatum über 235 US-Dollar steht. Ausgehend von ihrem aktuellen Kursniveau muss die Aktie dafür um nur 17 US-Dollar steigen.

Schafft es die Boeing-Aktie dagegen nicht, sich über der 200-Tage-Linie zu halten, und die Saisonalität erweist sich als falsch, darf mit dem Erwerb des vorgeschlagenen Discount-Put-Optionsscheins geliebäugelt werden. Bei diesem Wertpapier werden 1 Euro ausbezahlt, wenn die Aktie Mitte September 2024 unter 230 US-Dollar notiert. Allerdings muss erwähnt werden, dass die Aktie sich in einem Aufwärtstrend befindet. Mit einem Kauf des Discount-Put-Optionsscheins würde Sie somit gegen diesen Trend setzen.

Discount-Call-Optionsschein auf die Boeing Co.für eine Spekulation auf einen Anstieg der Aktie

Basiswert WKN Briefkurs/EUR Basispreis Cap. letzter Bewertungstag Boeing Co. HD00ZK 1,30* 210 USD

235 USD

18.09.2024

* max. Rückzahlungsbetrag 2,50 USD umgerechnet in EUR; Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 27.11.2023; 16:30 Uhr

Discount-Put-Optionsschein auf die Boeing Co. für eine Spekulation auf einen Kursrutsch der Aktie Basiswert WKN Briefkurs/EUR Basispreis Cap. letzter Bewertungstag Boeing Co. HC40AX 0,54** 240 USD

230 USD

18.09.2024 ** max. Rückzahlungsbetrag 1,00 USD umgerechnet in EUR; Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 27.11.2023; 16:30 Uhr Weitere Produkte auf Boeing Co. finden Sie unter: www.onemarkets.de