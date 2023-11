EQS-News: DATAGROUP überzeugt mehrere Stadtwerke von ihren IT-Services

EQS-News: DATAGROUP SE / Schlagwort(e): Auftragseingänge

DATAGROUP überzeugt mehrere Stadtwerke von ihren IT-Services



27.11.2023 / 08:59 CET/CEST

Pliezhausen, 27. November 2023. Starke und sichere IT-Services für kritische Infrastrukturen: Auch das kann DATAGROUP (WKN: A0JC8S), wie aktuell neu gewonnene Kunden zeigen. So konnte der IT-Dienstleister kürzlich mit mehreren Stadtwerken Verträge im Gesamtvolumen eines mittleren einstelligen Millionenbetrags schließen. Die Verträge haben Laufzeiten von mehreren Jahren, entsprechend dem Geschäftsmodell von DATAGROUP, über CORBOX-Leistungen wiederkehrende Umsätze zu generieren. „In Zeiten großer Unsicherheit sind Sicherheit und Stabilität hohe Güter. Das gilt in besonderem Maße für die IT von Unternehmen wie von Einrichtungen der öffentlichen Infrastruktur“, so Andreas Baresel, Vorstandsvorsitzender von DATAGROUP. „Unser modulares Serviceportfolio CORBOX ist wegen seiner Flexibilität und seinem umfassenden Angebot für IT-Outsourcing stark nachgefragt. Denn die CORBOX-Services decken die gesamte Bandbreite der Unternehmens-IT ab, lassen sich je nach Bedarf flexibel kombinieren und helfen unseren Kunden so, sich auf ihr Kerngeschäft zu konzentrieren. Langfristige Verträge mit Kunden machen den größten Teil unseres Umsatzes aus und sichern somit die verlässliche und profitable Geschäftsentwicklung von DATAGROUP.“ So haben sich zum Beispiel die Stadtwerke Neuss für ein Full-Outsourcing, d.h. DATAGROUP übernimmt die Verantwortung für alle IT-Services des Unternehmens entschieden. Dazu gehören der Betrieb von Servern in der DATAGROUP CORBOX Cloud sowie Network Services, End User Services, Managed Microsoft Exchange, Managed Microsoft Teams, Citrix Service, Managed Database für SQL und Oracle sowie SAP Services. Zwei weitere Neukunden aus der Branche setzen auf DATAGROUP für die Begleitung einer Migration auf SAP S/4HANA. Bereits seit Längerem vertrauen auch zwei weitere Stadtwerke aus dem Süden Deutschlands auf den umfassenden IT-Service von DATAGROUP: Der IT-Dienstleister erbringt für einen der beiden Kunden End User Services und Client Management für mehr als 9.000 IT-Arbeitsplätze. Beim anderen Kunden wird mit einer E-Procurement-Lösung die Einkaufsabteilung unterstützt. Über DATAGROUP DATAGROUP ist eines der führenden deutschen IT-Service-Unternehmen. Rund 3.500 Mitarbeiter*innen an Standorten in ganz Deutschland konzipieren, implementieren und betreiben IT-Infrastrukturen und Business-Applikationen. Mit ihrem Produkt CORBOX ist DATAGROUP ein Full-Service-Provider und betreut für mittelständische und große Unternehmen sowie öffentliche Auftraggeber deren IT-Arbeitsplätze weltweit. DATAGROUP wächst organisch und durch Zukäufe. Die Akquisitionsstrategie zeichnet sich vor allem durch eine optimale Eingliederung der neuen Unternehmen aus. Durch ihre „buy and turn around“- bzw. „buy and build“-Strategie nimmt DATAGROUP aktiv am Konsolidierungsprozess teil.

