IRW-News: Spearmint Resources Inc.: Spearmint Resources gibt bekannt, dass die Bohrarbeiten auf dem Projekt Chibougamau in Quebec nun im Gange sind

Spearmint Resources gibt bekannt, dass die Bohrarbeiten auf dem Projekt Chibougamau in Quebec nun im Gange sind

27. November 2023 / IRW-Press / - Spearmint Resources Inc. (CSE: SPMT) (OTC Pink: SPMTF) (FWB: A2AHL5) (das Unternehmen oder Spearmint) möchte bekannt geben, dass das Unternehmen sein Bohrprogramm 2023 auf dem zu 100 Prozent unternehmenseigenen Projekt Chibougamau begonnen hat. Das Projekt besteht aus zwei angrenzenden Blöcken mit 14 (westlicher Block) und 5 (östlicher Block) Claims über insgesamt 776,59 Acres und 277,23 Hektar. Es liegt in direkter Nähe des Lac Chibougamau in der kanadischen Provinz Quebec. Im Jahr 2018 führte Spearmint drohnen- und hubschraubergestützte magnetische geophysikalische Untersuchungen durch, die sich mit Linienabständen von 100 Metern auf eine Gesamtlänge von 932 Linienkilometern über ein Gebiet von insgesamt etwa 3.400 Hektar beliefen. Die Daten aus dieser ersten luftgestützten Untersuchung zeigen das Vorliegen mehrerer deutlich abgegrenzter Bereiche mit nordöstlich verlaufender magnetischer Suszeptibilität - einschließlich einer Anomalie, die eine Länge von 9 km aufweist. Das Bohrprogramm umfasst 4 Bohrlöcher über insgesamt 800 Meter. Alle geplanten Bohrlöcher befinden sich im östlichen Block und zielen auf das Hauptmerkmal ab, das vom Vertikalgradienten des magnetischen Restfeldes (wie in Abbildung 1 dargestellt) unterlegt wird. Etwa 2 km südöstlich wurden in 3 Bohrlöchern mehrere Pegmatite identifiziert (Abbildung 2).

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2023/72779/Spearmint_271123_DEPRCOM.001.png

Abbildung 1: Lage der geplanten Bohrlöcher, Zugang, Claims und Vertikalgradient des magnetischen Restfeldes.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2023/72779/Spearmint_271123_DEPRCOM.002.png

Abbildung 2: Lage des Projekts und durchschnittener Pegmatit in der Nähe des Projekts mit dem Vertikalgradienten des magnetischen Restfeldes.

James Nelson, President von Spearmint Resources, erklärte: Wir sind hocherfreut, dass nun ein Bohrprogramm auf dem Projekt Chibougamau unterwegs ist. Nachdem wir das Jahr größtenteils ruhig verbracht haben, gehen wir davon aus, von nun an viel aktiver zu werden. Dieses Bohrprogramm wird potenzielle zeitnahe Impulsgeber für das Unternehmen liefern, und wir freuen uns darauf, die Ergebnisse zu sehen.

Am 17. Juni 2022 gab das Unternehmen bekannt, dass es den aktualisierten technischen Bericht und die Mineralressourcenschätzung für die zu 100 % unternehmenseigene Lithium-Ton-Lagerstätte McGee im Clayton Valley, Nevada, erhalten hat. Der technische Bericht enthielt eine aktualisierte Mineralressourcenschätzung von 1.369.000 Tonnen (Kategorie angedeutet) und 723.000 Tonnen (Kategorie vermutet) Lithiumcarbonatäquivalent (LCÄ), was insgesamt 2.092.000 Tonnen LCÄ entspricht. Damit wurde die erste Ressourcenschätzung vom 11. Juni 2021 mehr als verdoppelt. Der technische Bericht und die Mineralressourcenschätzung wurden von Derek Loveday, P.Geo. und Mariea Kartick, P.Geo., Mitarbeiter von Stantec Consulting Services Ltd. (Stantec), gemäß den CIM-Richtlinien Estimation of Mineral Resource and Mineral Reserves Best Practices (Schätzung von Mineralressourcen und Mineralreserven) erstellt und in Übereinstimmung mit der Richtlinie NI 43-101 der kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörde veröffentlicht.

Qualifizierter Sachverständiger

Herr Maxime Bouchard, P.Geo., M.Sc., (OGQ #1752), ein unabhängiger qualifizierter Sachverständiger gemäß National Instrument 43-101, hat die in dieser Pressemitteilung enthaltenen wissenschaftlichen und technischen Informationen geprüft und genehmigt. Die Bohrkampagne und das Qualitätskontrollprogramm wurden von Laurentia Exploration geplant und von Maxime Bouchard beaufsichtigt. Laurentia Exploration wird die Kernprotokollierung und die Probenahme durchführen. Die Qualitätssicherungs- und Qualitätskontrollprotokolle sehen vor, dass durchschnittlich alle 10 Proben Leer- oder Standardproben eingesetzt werden, zusätzlich zur regelmäßigen Einbringung von Leer-, Doppel- und Standardproben, die von ALS Canada Ltd. während des Analyseprozesses akkreditiert werden.

Über Spearmint Resources

Die Projekte von Spearmint umfassen vier Projekte im Clayton Valley (Nevada): die Lithium-Tonstein-Lagerstätte McGee, die direkt an die Projekte von Pure Energy Minerals und Century Lithium Corp. grenzt und für die eine Ressourcenschätzung von 1.369.000 Tonnen in der angedeuteten Kategorie und 723.000 Tonnen in der vermuteten Kategorie, also, insgesamt 2.092.000 Tonnen Lithiumcarbonatäquivalent (LCÄ), vorliegt sowie das Lithium-Sole-Projekt Elon, das über Zugang zu einigen der tiefsten Teile des einzigen, sich in Nordamerika in Produktion befindlichen Lithiumsolebeckens verfügt sowie das Lithiumprojekt Green Clay, das sich über 97 zusammenhängende Claims mit rund 2.000 Acres Grundfläche erstreckt und das Projekt Clayton Ridge, das 35 zusammenhängende Claims mit rund 721 Acres Grundfläche umfasst.

Zu Spearmints anderen Projekten gehören das 777 Acres große Projekt Chibougamau, das sich in unmittelbarer Nähe von Lac Chibougamau in Quebec befindet, und das Goldprojekt Perron-East, das aus fünf Mineralkonzessionseinheiten mit rund 11.608 Acres Grundfläche besteht und im Grünsteingürtel Abitibi im Nordwesten der kanadischen Provinz Quebec in unmittelbarer Nähe des von Amex Exploration Inc. betriebenen Konzessionsgebiets Perron und der ehemals aktiven Mine Normetal liegt. Eine vollständige Liste der Projekte von Spearmint finden Sie unter spearmintresources.ca. Die Unternehmensführung weist darauf hin, dass frühere Ergebnisse oder Entdeckungen in Konzessionsgebieten im Nahbereich zu Spearmints Konzessionen nicht unbedingt Rückschlüsse auf die Mineralisierung in den Konzessionsgebieten des Unternehmens zulassen.

Wenn Sie in den Nachrichtenverteiler von Spearmint aufgenommen werden möchten, senden Sie Ihre E-Mail-Adresse bitte an info@spearmintresources.ca.

Kontaktdaten

Tel: 1604646-6903

www.spearmintresources.ca

James Nelson

President

Spearmint Resources Inc.

SPEARMINT RESOURCES INC.

2905 - 700 West Georgia St.

Vancouver BC V7Y 1C6

Die Börsenaufsicht der CSE hat den Inhalt dieser Pressemeldung nicht geprüft und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit und Angemessenheit.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=72779

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=72779&tr=1

