EasyJet will wieder eine Dividende ausschütten

Die britische Billigflugkette easyJet plc (ISIN: GB00B7KR2P84) will ihren Aktionären wieder eine Dividende ausschütten, wie easyJet am Dienstag in Luton nahe London mitteilte. Für das letzte Fiskaljahr, das am 30. September 2023 endete, sollen im Februar 2024 4,5 Pence als Dividende ausbezahlt werden. Zuvor wurde letztmals für das Fiskaljahr 2019 eine Dividende (43,9 Pence) bezahlt.

Der Umsatz kletterte im letzten Fiskaljahr (30. September 2023) um 42 Prozent auf 8,2 Mrd. Pfund. Der Umsatz auf Passagiersitze bezogen verbesserte sich um 20 Prozent auf 56,37 Pfund. Die Zahl der Fluggäste stieg im letzten Jahr um 19 Prozent auf 82,8 Mio. Passagiere. Die Sitzkapazität kletterte von 81,5 Mio. Sitzplätzen im Jahr 2022 auf 92,6 Mio. Sitzplätze im Jahr 2023. Der Vorsteuergewinn betrug im abgelaufenen Geschäftsjahr 455 Mio. Pfund nach einem Verlust von 178 Mio. Pfund im Vorjahr. Mitte Oktober hatte easyJet bereits vorläufige Zahlen bekanntgegeben.

Im ersten Geschäftsquartal (Ende Dezember) 2024 rechnet easyJet mit negativen Einflüssen aufgrund des Gaza-Kriegs. Flüge nach Israel und Jordanien seien derzeit infolge des Krieges ausgesetzt. Easyjet-Chef Johan Lundgren ist aber dennoch optimistisch für das Gesamtjahr 2024.

Redaktion MyDividends.de