EQS-News: GFT AI Impact Beta beseitigt technische Schulden und beschleunigt die digitale Transformation

GFT AI Impact Beta beseitigt technische Schulden und beschleunigt die digitale Transformation Integrierte generative KI-Lösung, Teil des GFT AI.DA Marketplace, steigert die Produktivität der Softwareentwicklung um 25 Prozent Stuttgart, 28. November, 2023 – Viele Unternehmen tun sich schwer damit, die Softwareentwicklung so effizient wie ihre anderen Prozesse zu gestalten. Erschwerend kommt hinzu, dass der Mangel an Fachkräften, die für die Entwicklung von Software benötigt werden, immer größer wird. Dies führt zu einem Anstieg der technischen Schulden vieler Unternehmen, die Software nicht schnell genug entwickeln können. Die neue Lösung GFT AI Impact Beta, Teil des GFT AI.DA Marketplace, rationalisiert und beschleunigt den Softwareentwicklungsprozess durch den Einsatz von generativer künstlicher Intelligenz. Sie steigert die Gesamtproduktivität des Software Development Lifecycle (SDLC) um 25 Prozent. Die Lösung wird momentan von GFT intern sowie zusammen mit mehreren Tier-1-Banken getestet. "Software ist der Motor für geschäftlichen Erfolg und digitale Transformation. Doch die Entwicklung von Software ist für viele Unternehmen zu einem problematischen Prozess geworden, zu einem Hindernis auf dem Weg zur digitalen Transformation", sagt Marika Lulay, CEO von GFT. "GFT AI Impact Beta überwindet diese Hindernisse. Wir nutzen die generative KI, um die Softwareentwicklung zu beschleunigen und technische Schulden zu beseitigen. Damit eröffnen wir eine neue Überholspur für die digitale Transformation." Sieben vernetzte KI-Tools helfen, Herausforderungen bei der Softwareentwicklung zu lösen GFT AI Impact Beta integriert generative KI in den gesamten Prozess der Softwareentwicklung. Die Lösung automatisiert mehrere Schritte und verwendet vorkonfigurierte Bausteine. Dadurch werden häufige Herausforderungen bei der Entwicklung, Wartung oder Aktualisierung von Software gelöst. Insbesondere das Verstehen von Code, seinen Funktionen und Abhängigkeiten kann zeitaufwändig sein. Bei vielen Projekten fehlt die Dokumentation, was die Einarbeitung neuer Entwickler erschwert. Auch die Behebung von Fehlern und Schwachstellen kann erhebliche Ressourcen verschlingen. Mit dem Beta-Start besteht GFT AI Impact aus sieben Tools: Der Coding Assistant kann bis zu 45 % der Zeit für das eigentliche Coding einsparen.

einsparen. Code Reviewer kann den Prüfprozess um bis zu 30 Prozent beschleunigen.

um bis zu 30 Prozent beschleunigen. Code Fixer reduziert die Zeit für die Behebung von Bugs und Schwachstellen um bis zu 45 Prozent.

um bis zu 45 Prozent. Mit Documenter können bis zu 50 Prozent der Zeit für die Dokumentation eingespart werden.

eingespart werden. Der Story Point Calculator bietet eine Übersicht über die Komplexität des Projekts in der Hälfte der Zeit, die normalerweise benötigt würde.

des Projekts in der Hälfte der Zeit, die normalerweise benötigt würde. Story Creator spart bis zu 50 Prozent der Zeit für die Aufteilung von Geschäftsanforderungen in Stories und Aufgaben.

Über GFT - Die Zukunft des digitalen Geschäfts gestalten GFT ist ein Pionier der digitalen Transformation. Mit Technologien der nächsten Generation ermöglichen wir unseren Kunden, durch intelligente Softwarelösungen ihre Produktivität zu steigern. Unsere Schwerpunkte sind Digital Finance, KI- und Datenlösungen für Unternehmen sowie Plattform-Modernisierung. Fundierte technologische Exzellenz, ein starkes Partner-Ökosystem und umfassende Branchenkenntnisse zählen zu den Stärken von GFT. Wir sind agile@scale und bringen die digitale Transformation unserer Kunden in der Finanz- und Versicherungsbranche sowie der Fertigungsindustrie voran. Die GFT Talente erstellen, implementieren und managen unter Beachtung der Regulatorik Softwareanwendungen für innovative Unternehmen. Mit Standorten in mehr als 15 Märkten weltweit garantiert GFT die Nähe zu seinen Kunden. Wir vereinen außerdem mehr als 35 Jahre Erfahrung und ein globales Team aus über 10.000 engagierten Talenten. GFT bietet ihnen herausragende Karrieremöglichkeiten im Bereich innovativster Softwareentwicklung. Die Aktie der GFT Technologies SE ist im SDAX der Deutschen Börse gelistet (Ticker: GFT-XE). www.gft.com/de www.blog.gft.com/de www.linkedin.com/company/gft-group/ www.twitter.com/gft_de

