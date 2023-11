GNW-Adhoc: Aufbau von Klimaresilienz durch Investitionsmigration zur Sicherung einer nachhaltigen Zukunft

^LONDON, Nov. 28, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Henley & Partners hat einen deutlichen

Anstieg des Interesses sowohl von privaten Kunden als auch von Regierungen an Investitionsmigrationsprogrammen (https://www.henleyglobal.com/countries) festgestellt, die ein effektiver Mechanismus sind, um die Resilienz gegenüber den Auswirkungen des Klimawandels zu verbessern und andere Nachhaltigkeitsrisiken zu mindern. Neben dem Ausstieg aus der Nutzung fossiler Brennstoffe sind die anderen beiden Kernthemen der bevorstehenden UNFCCC-Konferenz COP28 in Dubai (Vereinigte Arabische Emirate) der Aufbau klimaresilienter Gesellschaften sowie Investitionen in Klimaschutzlösungen. In dem heute veröffentlichten ersten Henley Wealth and Sustainability Report (Bericht von Henley zu Wohlstand und Nachhaltigkeit) (https://www.henleyglobal.com/publications/wealth-sustainability-report- 2023) zeigt das internationale Beratungsunternehmen für Aufenthalts- und Staatsbürgerschaftsfragen auf, wie die Migration mittels Investitionen dazu beitragen kann, diese beiden wichtigen globalen Herausforderungen zu bewältigen. Die innovative Studie analysiert über 150 Datensätze zu fünf zentralen Nachhaltigkeits- und Wohlstandsparametern, darunter die Bevölkerungsdichte und die CO(2)-Emissionen pro Kopf, das Erreichen der Ziele für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen (Sustainable Development Goals, SDGs) sowie spezielle Daten zur Vermögensverteilung und zum Pro-Kopf-Vermögen des globalen Vermögensberatungsunternehmens New World Wealth (https://newworldwealth.com/) . Der Bericht konzentriert sich auf die G7-Staaten, die BRICS-Mitgliedsstaaten, einschließlich der sechs neuen Länder, die dem Block im Januar 2024 beitreten werden (Argentinien, Ägypten, Äthiopien, Iran, Saudi-Arabien und die Vereinigten Arabischen Emirate), sowie auf eine Auswahl von 19 Ländern mit Investitionsmigrationsprogrammen, die es Investoren ermöglichen, einen Wohnsitz oder die Staatsbürgerschaft zu erwerben, wenn sie im Gegenzug einen bedeutenden Beitrag zur jeweiligen Wirtschaft leisten. In den G7 sind sieben der fortschrittlichsten Industrieländer des globalen Nordens vertreten, während die neue BRICS-plus-Sechs-Gruppe wichtige Schwellenländer des globalen Südens repräsentiert. Wie Dr. Jürg Steffen (https://www.henleyglobal.com/publications/wealth-sustainability-report- 2023/investment-migration-innovative-financing-mechanism-sustainable- development), CEO von Henley & Partners, in dem Bericht betont, stehen beide Gruppierungen für einen bedeutenden Anteil der Weltwirtschaft und der Weltbevölkerung. Zudem haben sich beide zum Ziel gesetzt, weitreichende globale Probleme wie den Klimawandel zu bekämpfen. ?Migration mittels Investition kann dringend benötigte ausländische Direktinvestitionen zur Bewältigung unserer Herausforderungen im Bereich Nachhaltigkeit bereitstellen. Mehrere Länder kanalisieren bereits den Zufluss von Investitionen in Projekte, mit denen sie die Klimaresilienz ihrer Länder zum Wohle ihrer Bürgerinnen und Bürger verbessern wollen. Grenada (https://www.henleyglobal.com/citizenship- investment/grenada) zum Beispiel hat seine Resilienz gegenüber Naturkatastrophen gestärkt, indem es Investoren die Staatsbürgerschaft im Austausch gegen einen Beitrag zum Nationalen Transformationsfonds des Landes anbietet, der eine Reihe von Wirtschaftszweigen, darunter alternative Energien, unterstützt. Eine nicht rückzahlbare Beteiligung an dem Nationalen Entwicklungsfonds von Antigua und Barbuda (https://www.henleyglobal.com/citizenship-investment/antigua- barbuda) ist ein weiteres Beispiel dafür, wie ein Land den Umstieg auf erneuerbare Energien mittels Staatsbürgerschaftsprogammen durch Investitionen vorantreibt." Prof. Trevor Williams (https://www.henleyglobal.com/publications/wealth- sustainability-report-2023/mitigation-and-adaptation-global-measures-towards- sustainability-era-climate-change), ehemaliger Chefvolkswirt des Commercial Banking bei der Lloyds Bank, ist der Meinung, dass der Henley Wealth and Sustainability Report (https://www.henleyglobal.com/publications/wealth- sustainability-report-2023) eine Hilfe für alle sein kann, die nach privaten oder öffentlichen Möglichkeiten suchen, in Nachhaltigkeitsprojekte und andere Initiativen zur Senkung der Kohlenstoffemissionen zu investieren. ?Der Rahmen ermöglicht es Personen auf der Suche nach Orten, in denen der Klimawandel weniger bedrohlich ist, in denen die Anpassung besonders schnell erfolgt und folglich die Risiken für die Nachhaltigkeit am geringsten sind, sich dort niederzulassen und zur Verwirklichung der Ziele beizutragen. Durch diesen Ansatz können diese Personen auch sehen, in welchen Ländern Investoren im Rahmen verschiedener Programme einen Aufenthaltsstatus erwerben können und wo die Chancen für Klimaschutzminderungs- und Anpassungsmaßnahmen die höchsten Investitionsrenditen bieten. Außerdem wird aufgezeigt, wo die besten Investitionsmöglichkeiten für Fonds bestehen, die Renditen durch Nachhaltigkeit und umweltfreundliche und kohlenstoffsenkende Projekte und Investitionsaktivitäten anstreben." Dr. Areef Suleman (https://www.henleyglobal.com/publications/wealth- sustainability-report-2023/climate-and-sustainability-threats-21st-century), Direktor für Wirtschaftsforschung und Statistik am Institut der Islamischen Entwicklungsbank (Islamic Development Bank Institute, IsDB), erklärt in dem Bericht, dass die Analyse eine datengestützte Perspektive darauf bietet, wie Aufenthalts- und Staatsbürgerschaftsprogramme durch Investitionen zur Verbesserung der Resilienz und Nachhaltigkeit von Investitionen genutzt werden können. ?Investitionsmigrationsländer haben in Schlüsselbereichen wie Umweltverantwortung, Zuverlässigkeit der Infrastruktur, Qualität der Gesundheitsversorgung und Bildung, Wirtschaftswachstum und Vermögensbildung durchweg besser abgeschnitten als die G7- und BRICS-plus-Six-Länder. Diese Erkenntnisse unterstreichen die Vorteile der Migration durch Investitionen für vermögende Personen, die sich und ihren Nachkommen eine nachhaltige Zukunft sichern wollen. In einer sich ständig verändernden Welt bieten Daten und evidenzbasierte Entscheidungen den richtigen Kompass für Investoren und Familien, die sich um wirtschaftlichen Wohlstand und Nachhaltigkeit bemühen." Lesen Sie die vollständige Pressemitteilung (https://www.henleyglobal.com/newsroom/press-releases/wealth-sustainability- report-2023) und den Henley Wealth and Sustainability Report (https://www.henleyglobal.com/publications/wealth-sustainability-report-2023).