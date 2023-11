SFS Group Schweiz AG / Schlagwort(e): Personalie

SFS regelt Nachfolge bei Corporate Services



28.11.2023 / 06:33 CET/CEST



Claude Stadler, Head of Corporate Services, zieht sich per Ende 2023 aus dem Group Executive Board zurück und übernimmt die Verantwortung für die Beteiligungsholding seiner Familie. Mit der Übergabe der Verantwortungsbereiche an Arthur Blank und Volker Dostmann ist die Kontinuität sichergestellt. Medien & Newsroom Lesen Sie hier die vollständige Medienmitteilung Mit freundlichen Grüssen/Best regards



Benjamin Sieber

Valentina Dönz



Corporate Communications



SFS Group AG

Rosenbergsaustrasse 8, CH-9435 Heerbrugg

T +41 71 727 62 48 M +41 79 666 44 82

corporate.communications@sfs.com

www.sfs.com

