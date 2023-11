EQS-Adhoc: mVISE AG schließt einen Vergleich mit der Cogia AG bezüglich des Verkaufs der elastic.io GmbH

EQS-Ad-hoc: mVISE AG / Schlagwort(e): Beteiligung/Unternehmensbeteiligung

mVISE AG schließt einen Vergleich mit der Cogia AG bezüglich des Verkaufs der elastic.io GmbH



29.11.2023 / 21:50 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



mVISE AG schließt einen Vergleich mit der Cogia AG bezüglich des Verkaufs der elastic.io GmbH Die mVISE AG hat den Rechtstreit mit der Cogia AG aus dem am 08.09.2021 geschlossenen Kaufvertrag über die Veräußerung der Geschäftsanteile an der elastic.io GmbH nebst Gesellschafterdarlehen ganzheitlich durch einen gerichtlich festgestellten Vergleich beigelegt. Die noch ausstehende Kaufpreisschuld wurde auf 1,4 Mio. EUR festgelegt für 100% der Anteile der elastic.io GmbH sowie dem Gesellschafterdarlehen, zusätzlich zu den bereits gezahlten 1,2 Mio. EUR. Die Kaufpreisschuld darf die Cogia AG durch die Verschaffung von Aktien der VCI Global Ltd (Hongkong, NASDAQ VCIG) im Wert von 1,4 Mio. EUR bis zum 31. Mai 2024 erfüllen, die eine maximale Verkaufssperre von 12 Monaten haben dürfen; ein etwaiger Wertverlust der Aktien nach Ablauf einer etwaigen Verkaufssperre ist von der Cogia AG in Geld oder durch weitere handelbare Aktien der VCI Global Ltd auszugleichen. Zudem wurde der mVISE AG eine Call-Option über 25,1% der Geschäftsanteile an der Cogia GmbH gewährt, die alternativ zur Kaufpreiszahlung in Geld oder zur Verschaffung von Aktien der VCI Global Ltd ausgeübt werden kann. Die Cogia AG schuldete der mVISE AG aus dem ursprünglichen Vertrag vom 08.09.2021 noch insgesamt eine Kaufpreissumme in Höhe von 2,8 Mio. EUR. Der Vergleich wird zu außerplanmäßigen Abwertungen voraussichtlich im niedrigen einstelligen Millionenbereich im Jahresabschluss der mVISE AG führen. Angesichts von strategischen Überlegungen sowie der Abwägung einen weiteren langwierigen und kostenintensiven Rechtsstreit mit der Cogia AG mit den damit verbundenen Risiken zu führen, wurde aus Sicht des Vorstands für die Aktionäre der mVISE AG damit ein gutes Verhandlungsergebnis erzielt.

Kontakt:

Cedric Balzar

CFO

mVISE AG

Stadttor 1

40219 Düsseldorf

Tel: +49 (211)78 17 80-0

Fax: +49 (211)78 17 80-77

E-Mail: ir@mvise.de



Ende der Insiderinformation

29.11.2023 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com