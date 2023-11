^PEKING, Nov. 29, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Pekings Kunstbezirk 798 ist auf der

Liste der nationalen Demonstrationsstandorte für Industrietourismus in China ganz oben zu finden. Dieses Viertel ist eine Ikone Pekings und zeigt eine bemerkenswerte Mischung aus industriellem Erbe und modernster künstlerischer Kreativität. Mit einem jährlichen Zustrom von über 10 Millionen Besuchern, von denen mehr als 30 % aus dem Ausland kommen, beherbergt der Kunstbezirk 798 Meisterwerke von weltbekannten Künstlern wie Picasso, Andy Warhol und Morandi. Mit einer Fläche von 300.000 Quadratmetern ist 798 nach wie vor die größte Ansammlung von Bauhausgebäuden in Asien. Mit über 4.000 kulturellen und künstlerischen Veranstaltungen pro Jahr zieht 798 die Galleria Continua, White Stone, Tang Contemporary China und viele andere international bekannte Galerien an, die es zu ihrem Stützpunkt auf dem chinesischen Kunstmarkt machen. ?Ich denke, dass 798 unglaublich wichtig ist", so der Oscar-prämierte Filmregisseur Florian Henckel von Donnersmarck nach seinem Besuch im April. ?Wenn Sie jemals die Inspiration verloren haben, können Sie hierher kommen und wissen, dass Sie sie wiederfinden werden." Vor 15 Jahren brachte der deutsche Botschafter Donnersmarck in den Bezirk 798. Seitdem ist Donnersmarck bei jedem Besuch in China mehrfach zurückgekehrt. Als zentraler Ort für den kulturellen und künstlerischen Austausch in Peking spielt 798 eine entscheidende Rolle bei der Vermittlung chinesischer Kunst an die Welt. In diesen Jahren veranstalten Institutionen in 798 wie der 798 CUBE, das Asia Art Center und die Daqian Gallery beeindruckende Ausstellungen wie ?White Holes: The Mysteries and Modern Receptions of Oracle Bone Script" (Weiße Löcher: Die Geheimnisse und die moderne Rezeption der Orakelknochenschrift) und ansprechende Veranstaltungen wie das ?Oracle Bone Script Cultural Festival" (Kulturfest zur Orakelknochenschrift). Diese Bemühungen ermöglichen internationalen Besuchern eine umfassende Erkundung der traditionellen chinesischen Kultur und Kunst und verbreiten den chinesischen Charme in der Welt. Teng Yanbin, Executive Director von Beijing 798 Culture Technology Co. Ltd. erklärt, dass der Kunstbezirk 798 stolz darauf ist, Touristen und Besuchern die Möglichkeit zu geben, den Reichtum und die Vielfalt der chinesischen Kultur kennenzulernen. Sie bekräftigt: ?Durch Kunst und Mode, Kunst und Technologie und andere grenzüberschreitende kulturelle Inhalte bietet 798 den Besuchern ein eindringliches Erlebnis, das den Facettenreichtum und die unterschiedlichen Kulturen einfängt. Dies trägt dazu bei, das Verständnis für die harmonische Integration verschiedener Kulturen zu fördern." Mit seinen hochwertigen industriellen Tourismusressourcen heißt 798 Touristen aus der ganzen Welt willkommen, um seine einzigartige Kunst- und Kulturlandschaft zu erleben. Fotos zu dieser Mitteilung sind verfügbar unter: https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/34de6154-a768-4c72-a2e7- 1213c9e7f2de (https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/34de6154-a768-4c72-a2e7- 1213c9e7f2de)https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/8d2b9486-cca6- 4d26-8845-e7d68cad53c3 °