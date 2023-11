Silber - Alle wichtigen Leitplanken!

Dieser Text gehört zu einer mehrteiligen Beitragsserie. Um auf die vollständige Analyse zuzugreifen, klicken Sie hier.

„Die Jahre lehren viel, was die Tage niemals wissen!“ Wenn es noch eines Beweises für dieses Mantra bedurft hätte, der Kursverlauf des Silberpreises liefert ihn. Analog zum „großen Bruder“ schlagen sich auch hier in der langfristigsten aller Zeitebenen die entscheiden Schlüsselmarken nieder. Zunächst verbleibt die aktuelle Hoch-Tief-Spanne innerhalb des Pendants des Vorjahres, sodass sich ein sog. „inside year“ ergibt. Gleichzeitig fällt die Differenz zwischen Eröffnungs- und aktuellem Kurs (24,74 USD vs. 23,93 USD) gering aus. Dieses Phänomen war bereits im Vorjahr festzustellen, womit nun der zweite „doji“ in Serie zu Buche steht. Beide Kerzen dokumentieren die derzeitige Richtungslosigkeit sowie die derzeitige Bewegungsarmut. Beides stellte in der Vergangenheit oftmals den idealen Nährboden für einen neuen Trendimpuls dar. Doch das ist noch nicht alles: Die Nackenzone der langfristigen Bodenbildung bei rund 21 USD hat der Silberpreis in jedem der letzten drei Jahre einer erfolgreichen Belastungsprobe unterzogen. Damit ist dann auch schon mal die strategische Absicherung für die kommenden 12 Monate klar umrissen. Auf der Oberseite sticht das nächste Schlüssellevel ins Auge.

Silber (Annually)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart Silber

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

