Zeichen, dass die FED einlenkt | GM, NetApp, Workday mit deutlichen Gewinnen

Direkt zum Video auf YouTube

Zur Opening Bell+: https://bit.ly/360wallstreetpc *



Überwiegend solide Ergebnisse und Aussichten, und die wachsende Hoffnung auf baldige Zinssenkungen, fachen die Wall Street zur Wochenmitte an. FED-Gouverneur Waller, der eher im Lager der Falken gesehen wird, kann sich bei einer Fortsetzung der jüngsten Wirtschafts- und Inflationstrends bereits im Frühling die erste Zinssenkung vorstellen. Hedgefonds-Manager Bill Ackman rät der Notenbank dazu mit Zinssenkungen nicht zu lange zu warten, und spätestens den Prozess einzuleiten. Die Risiken einer Rezession seien unlängst gestiegen. GM wird nach dem Update zur Finanzlage zu den großen Gewinnern des Tages gehören, mit NetApp und Workday ebenfalls in Folge der Zahlen deutlich im Plus. Wir sehen ansonsten vor allem im Einzelhandel flaue Zahlen. Hormel Foods, Petco und Dollar Tree stehen leicht unter Druck.



// Dieses Video ist keine Anlageberatung und entspricht keiner Kaufempfehlung! //



00:00 - Intro

00:25 - Charlie Munger ist tot

01:08 - Zinssenkungen im Frühling?

03:16 - Inflationsdaten | Risiko einer Rezession

04:38 - Bruttoinlandsprodukt Q3

05:18 - General Motors

07:45 - NetApp | Workday

10:03 - CrowdStrike | Intuit | Microchip

12:44 - Einzelhandel | PETCO | Hormel

14:35 - Dollar Tree | Farfetch | HP Enterprise

16:35 - Preannouncements: United Health, Dow u.a.

17:33 - Okta | Salesforce | Snowflake | Visa

19:10 - Elliot & Phillips 66 | Goldman Sachs & Apple

19:47 - Las Vegas Sands



► Instagram: https://www.instagram.com/kochwallstreet/



► Podcast: https://apple.co/3ehK4mP



► Website: https://www.markuskoch.de/



► Impressum: https://www.markuskoch.de/impressum



*Werbung

#finanzmarkt #openingbell