10-jährige Rendite USA - 2023er-Hoch-Tief-Spanne als Eckpfeiler

Nach dieser strategischen Einordnung nehmen wir im zweiten Schritt ein wenig „Feinjustierung“ vor. Die aktuelle Jahreskerze verfügt jeweils über einen markanten Docht und Schatten. Das Jahrestief (3,25 %) und das -hoch (5,02 %) – gleichbedeutend mit dem höchsten Stand seit 2007 – stecken dabei wichtige Leitplanken ab. So harmoniert das Low bestens mit den Zinshochs von 2018, 2013/14 sowie dem Tief von 2003 bei 3,26 %/3,07 %/3,04 %. Auf der Oberseite deckt sich das Jahreshoch darüber hinaus mit den Hochs der ersten Dekade des Jahrtausends bei gut 5 % sowie dem Tief des Jahres 1993 bei 5,15 %. Per Saldo gibt der Jahreschart somit wichtige Eckpfeiler vor, sodass die Tradingrange zwischen 3 % und 5 % zum Spielfeld der nächsten Jahre – zumindest aber 2024 – werden könnte. Fibonacci-Projektionen schätzen wir als Analysewerkzeug – besonders in langfristigen Chartverläufen und in hohen Zeitebenen. Im konkreten Fall kommt sowohl der 138,2%-Projektion des letzten Zinsrutsches von 2018 bis 2020 (4,39 %) als auch dem 161,8%-Pendant (5,08 %) eine Schlüsselrolle zu. Während das zuletzt genannte Level die o. g. Barrieren bestätigt, fällt die 138,2%-Projektion mit der aktuellen Notiz sowie dem 2022er-Hoch (4,34 %) zusammen.

10-jährige Rendite USA (Annually)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart 10-jährige Rendite USA

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

