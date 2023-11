ANALYSE-FLASH: JPMorgan hebt Ziel für Deutsche Bank auf 15 Euro - 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Deutsche Bank von 14 auf 15 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Kian Abouhossein erhöhte in einer am Donnerstag vorliegenden Studie seine bereinigten Prognosen für den Gewinn je Aktie für die Jahre 2024 und 2025 um zwei beziehungsweise acht Prozent. Gründe dafür seien seine gestiegenen Ertragsprognosen für das Investmentbanking und das Privatkundengeschäft sowie mehr Aktienrückkäufe als bislang erwartet, schrieb er. Der Experte verlagerte zudem den Bewertungshorizont auf das Jahr 2025./edh/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.11.2023 / 19:17 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.11.2023 / 00:05 / GMT

