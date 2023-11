dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN vom 30.11.2023 - 15.15 Uhr

ROUNDUP: SAP-Konkurrent Salesforce wächst stärker als erwartet - Aktie gefragt

SAN FRANCISCO - Der US-Softwarekonzern Salesforce hat im vergangenen Quartal mit einem starken Wachstum die Markterwartungen übertroffen. Auch der Gewinn stieg deutlich. Dabei erntet der SAP-Rivale auch die Früchte seines Sparprogramms. Für die Aktien zeichneten sich am Vormittag Kursgewinne von mehr als 8 Prozent ab. Anleger zeigten sich dabei auch von den leicht angehobenen Margenprognosen angetan.

ROUNDUP 2: Siltronic will bis 2028 stark wachsen - Vorsichtiger Blick auf 2024

LONDON - Der Hersteller von Siliziumwafern für die Halbleiterindustrie Siltronic will in den kommenden Jahren weiter von Megatrends wie Digitalisierung und Elektromobilität profitieren. Umsatz und operative Gewinnmarge sollen bis 2028 kräftig zulegen, auch dank des neuen Werkes in Singapur. Auf 2024 blickt Siltronic-Chef Michael Heckmeier aber erst einmal vorsichtig. Zumindest das erste Halbjahr werde wohl noch von hohen Vorratsbeständen der Chiphersteller und deren Kunden belastet sein, wie das Unternehmen am Donnerstag in London beim Kapitalmarkttag mitteilte. Die zuletzt stark gelaufene Aktie geriet deutlich unter Druck.

ROUNDUP: Thyssenkrupp stellt Vorstand neu auf - Harsche Kritik der IG Metall

ESSEN - Der Industriekonzern Thyssenkrupp stellt seinen Vorstand neu auf: So wurde ein Nachfolger für den scheidenden Finanzvorstand Klaus Keysberg gefunden. Zudem kann der neue Konzernchef Miguel López künftig mit einem größeren Vorstandsteam arbeiten, welches mehr operative Verantwortung erhält. Damit dürfte die bisherige Holding-Strategie zurückgedreht werden. Kritik kam von der Gewerkschaft IG Metall. Bei der Entscheidung des Aufsichtsrates kam es zu einem Novum - zum ersten Mal setzte sich die Eigentümerseite über die Stimmen der Arbeitnehmerseite hinweg.

ROUNDUP: Lufthansa bläst Anteilsverkauf von Lufthansa Technik ab

FRANKFURT - Die Lufthansa will ihre Wartungssparte nun doch komplett behalten. Der Plan für den Verkauf eines Minderheitsanteils an der Lufthansa Technik werde nicht weiterverfolgt, teilte das MDax -Unternehmen am Donnerstag in Frankfurt mit. Vielmehr sollen die in den vergangenen Monaten entwickelten Wachstumspläne eigenständig umgesetzt werden. Der Vorstandsvorsitzende der Lufthansa Technik, Sören Stark, sprach laut einer Unternehmensmitteilung von "sehr ehrgeizigen Zielen für die kommenden Jahre". Die Lufthansa-Aktie drehte auf die Nachricht hin ins Minus. Gegen Mittag stand noch ein moderater Abschlag von 0,3 Prozent zu Buche.

ROUNDUP: Musk schimpft wüst gegen abtrünnige Werbekunden von X

NEW YORK - Große Werbekunden flüchten aus Angst um ihr Image von Elon Musks Online-Plattform X - doch statt Schadensbegrenzung zu betreiben, zeigt der Tech-Milliardär ihnen verbal den Mittelfinger. "Wenn jemand versucht, mich mit Anzeigen zu erpressen? Mich mit Geld zu erpressen? Go fuck yourself!", polterte Musk am Mittwoch auf der Bühne einer Konferenz der "New York Times" und wiederholte die Schimpfworte gleich mehrfach. Dabei erwähnte er ausdrücklich Disney -Chef Bob Iger.

ROUNDUP: Technologiekonzern ABB schraubt Ambitionen höher

ZÜRICH - ABB will künftig schneller wachsen als bisher. Sowohl mit Blick auf das Umsatzwachstum als auch hinsichtlich der operativen Gewinnmarge hat sich der Technologiekonzern ehrgeizigere Ziele gesetzt. Konzernchef Björn Rosengren sieht dabei die Umwandlungsphase von ABB mittlerweile als beendet an. "Wir haben neue Standards gesetzt und verlassen nun die Transformationsphase", erklärte er am Donnerstag auf einem Kapitalmarktag des Unternehmens.

Weitere Meldungen -'WSJ': US-Krankenversicherer Humana und Cigna verhandeln über Megafusion -ASML-Chef Wennink tritt ab - Nachfolger Fouquet kommt aus den eigenen Reihen -ROUNDUP: Altersvorsorge: Garantiezins könnte nach Jahrzehnten wieder steigen -Fresenius schließt Entflechtung von Dialysespezialist FMC ab -Gericht verpflichtet Regierung zu zusätzlichen Klima-Maßnahmen -ROUNDUP: Galeria könnte bald zum Verkauf gestellt werden -Deutsche Beteiligungs AG will Nettovermögenswert steigern -Ford senkt Gewinnziel nach Tarifeinigung -Arbeitnehmer kritisieren Wahl von Thyssenkrupp-Vorständen scharf -Presse: Cevian will bei Versicherer Baloise einsteigen -Signa-Tochter SportScheck stellt Insolvenzantrag -Marcus Schulte wird Finanzvorstand der Deutschen Pfandbriefbank -Berliner KaDeWe-Chef: Signa-Pleite keine Gefahr für Luxuskaufhaus -Nach Signa-Insolvenz: Kommunalverband für aktive Rolle von Städten -BMW und Mercedes-Benz bauen Schnellladenetz in China -Prüfgesellschaft Dekra rechnet mit Umsatzplus -Chefs von Online-Plattformen müssen erneut in US-Senat aussagen -Zahl der 5G-Mobilfunk-Verträge in Westeuropa 2023 verdoppelt -IG-Metall-Chefin: Deutsche Hersteller zu spät mit günstigen Autos -Panne bei der Commerzbank: Fehlabbuchungen nach Abheben von Bargeld -Schufa: Besserer Kreditwürdigkeits-Score bei mehr Daten -Bahnverkehr rollt nach Oberleitungsschaden in Hannover wieder -EU-Einigung auf Schutz von Journalisten gegen Schikane-Klagen -ARD will Künstliche Intelligenz für mehr Live-Untertitel einsetzen -ROUNDUP: Europäische Trägerrakete Ariane 6 soll erstmals Mitte 2024 fliegen -NordLB kommt voran - Gewinnsprung in ersten neun Monaten -Schnellere Gepäckkontrollen - Flughafen setzt weitere CT-Scanner ein -Anklage wegen Edelmetalldiebstahls bei Aurubis erhoben -Tarifkonflikt Stahlindustrie: IG Metall ruft zu Warnstreiks auf

Kundenhinweis:

ROUNDUP: Sie lesen im Unternehmens-Überblick eine Zusammenfassung. Zu diesem Thema gibt es mehrere Meldungen auf dem dpa-AFX Nachrichtendienst.

/jha