Eine Tote und mehrere Verletzte bei Anschlag in Jerusalem

Jerusalem (Reuters) - Kurz nach Verlängerung der Waffenruhe zwischen Israel und der radikal-islamischen Palästinenser-Gruppe Hamas ist eine Frau bei einem Anschlag in Jerusalem getötet worden.

Mindestens acht Menschen seien verletzt worden, einige davon schwer, teilte der Rettungsdienst Magen David Adom am Donnerstag mit. Zwei bewaffnete Angreifer, die in einem Fahrzeug vorgefahren seien, hätten an einer Bushaltestelle auf Zivilisten geschossen und seien dann von Sicherheitskräften und einem Zivilisten "neutralisiert" worden, erklärte die Polizei. Israelische Medien berichteten, zwei Attentäter hätten während des morgendlichen Berufsverkehrs das Feuer bei einer Bushaltestelle eröffnet. Am Tatort waren viele Krankenwagen und Polizeifahrzeuge zu sehen.

