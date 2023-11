EQS-RPT: Deutsche Beteiligungs AG: Veröffentlichung gemäß § 111c AktG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

EQS Mitteilung über Geschäfte mit nahestehenden Personen: Deutsche Beteiligungs AG / Veröffentlichung gemäß § 111c AktG

30.11.2023 / 19:43 CET/CEST

Deutsche Beteiligungs AG – Veröffentlichung nach § 111c Abs. 1 in Verbindung mit Abs. 4 AktG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung Veröffentlichung von wesentlichen Geschäften mit nahestehenden Personen nach § 111c Abs. 1 in Verbindung mit Abs. 4 AktG Frankfurt am Main, 30. November 2023 In Erweiterung ihrer bisherigen Geschäftstätigkeit ist die DBAG, wie per Mitteilung vom 15. September 2023 bekanntgemacht, eine Partnerschaft mit der ELF Capital Advisory GmbH mit Sitz in Frankfurt am Main eingegangen. In diesem Rahmen investiert die DBAG indirekt über die DBAG ELF Funds Konzern GmbH & Co. KG, eine nicht konsolidierte konzerninterne Investmentgesellschaft, durch Zeichnung von Kommanditeinlagen (limited partnership interests) des ELF European Lending Fund II SCSp SICAV-RAIF ("ELF II") sowie des ELF Capital Solutions Fund I SCSp SICAV-RAIF ("ELF CS") durch Vereinbarung mit ELF European Lending Management II S.à r.l. ("ELF II GP") für den ELF II und mit ELF Capital Solutions Management S.à. r.l. ("ELF CS GP") für den ELF CS. Der ELF II GP und der ELF CS GP sind jeweils zukünftig vollkonsolidierte Tochterunternehmen der DBAG. Der Barwert der entsprechenden Zeichnungsverpflichtungen ist zum 30. November 2023 nach der derzeitigen Einschätzung der DBAG (unter Berücksichtigung der erwarteten Investitionszeitpunkte) für den ELF II mit Mio. 24,5 Euro und für den ELF CS mit Mio. 73,5 Euro zu bewerten.

