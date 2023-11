Siltronic: EMA 200 überwunden

Für das erste Halbjahr 2024 sieht Siltronic noch keine Entspannung, erst in den nächsten Jahren dürfte wegen auslaufender Vorratsbestände ein größerer Umsatz generiert werden. Kurzzeitig belasten auch die Anlaufkosten für eine neue Fabrik in Singapur das Ergebnis, allerdings soll wegen des hohen Automatisierungsgrades am Ende eine sagenhafte Umsatzrendite von 50 Prozent herausspringen.

Zweifelsfrei reagierte der Kurs positiv auf diese Nachrichtenlage, Sitronic schaffte es nämlich aus technischer Sicht auch einen wichtigen Meilenstein zu erreichen und das Widerstandsband um 82,80 Euro der letzten Jahre endgültig zu überwinden. Hierdurch werden wieder dreistellige Kursnotierungen in der Siltronic-Aktie sehr wahrscheinlich.

Lieber spät als nie

Die Überwindung der Hürde von 82,80 Euro in Verbindung mit dem EMA 200 hat der Aktie nun mittelfristiges Aufwärtspotenzial verschafft, Kursgewinne an 99,70 und darüber 108,30 Euro sind nun sehr wahrscheinlich geworden und dürften für die nächsten Wochen klare Kurstreiber darstellen. Entsprechend würde es sich aus Sicht eines Investors lohnen, hierauf ein Long-Investment abzuschließen. Gerät das Wertpapier jedoch unerwartet unter Druck und fällt unter 82,00 Euro zurück, wäre dies ein schwerer Schlag für Bullen, im Anschluss müssten zwingend Verluste auf X Euro eingeplant werden.