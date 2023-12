EQS-DD: Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment AG: Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment AG: Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



01.12.2023 / 14:30 CET/CEST

1 Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen a Name Ing. Gerald Grohmann 2 Grund der Meldung a Position/Status Vorstandsvorsitzender b Erstmeldung/Berichtigung Erstmeldung 3 Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht a Name SCHOELLER-BLECKMANN OILFIELD EQUIPMENT Aktiengesellschaft b LEI 549300ZD9ED8GSG3JW36 4 Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften: Dieser Abschnitt ist zu wiederholen für

i) jede Art von Instrument, ii) jede Art von Geschäft, iii) jedes Datum und iv) jeden Platz, an dem Geschäfte getätigt wurden a Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments Aktien Kennung ISIN: AT0000946652 b Art des Geschäfts Zuteilung im Rahmen einer freiwilligen Abfertigung c Preis(e) und Volumen Preis(e) Volumen - 30.000 Stück d Aggregierte Informationen Preis Aggregiertes Volumen - 30.000 Stück e Datum des Geschäfts 30.11.2023 f Ort des Geschäfts außerhalb eines Handelsplatzes

