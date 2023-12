EQS-News: CeoTronics AG Audio Video Data Communication: Umsatz- und Auftragsbestandsentwicklung zum Ende des Geschäftshalbjahres 2023/2024 (30. November 2023)

EQS-News: CeoTronics AG Audio . Video . Data Communication / Schlagwort(e): Umsatzentwicklung/Jahresergebnis

Konzernumsatz ca. € 10,8 Mio. // Konzern-Auftragseingang ca. € 18,5 Mio. (ca. +41,2%) // Konzern-Auftragsbestand ca. € 15,3 Mio. (ca. +4,7%) // Umsatz- und Gewinnziel zurückgezogen // Positiver Ausblick für das Geschäftsjahr 2024/2025 Die CeoTronics AG Audio Video Data Communication hat im Berichtszeitraum vom 1. Juni 2023 bis 30. November 2023 nach vorläufigen Zahlen einen Konzernumsatz von ca. € 10,8 Mio. erreicht. Der Umsatzrückgang in Höhe von ca. 29,6% resultierte insbesondere aus dem geringen Auftragsbestand zum 31. Mai 2023. Der Auftragseingang nach 6 Monaten des Geschäftsjahres 2023/2024 beläuft sich auf ca. € 18,5 Mio. und liegt damit ca. 41,2% über dem Niveau des Vorjahreszeitraums. Der konsolidierte Auftragsbestand zum 30. November 2023 erhöhte sich um ca. 4,7% auf ca. € 15,3 Mio. Endgültige und detaillierte Halbjahreszahlen werden nach Feststellung, voraussichtlich am 26. Januar 2024, mit dem Halbjahresfinanzbericht 2023/2024 veröffentlicht. Zu diesem Zeitpunkt ist eine genauere Einschätzung hinsichtlich der Umsatz- und Ergebnisprognose zum 31. Mai 2024 auch aufgrund der bis dahin eingegangenen Aufträge möglich. „Wir hatten nicht damit gerechnet, dass die Auftragseingangsflaute so lange anhalten würde. Die Bundes-Haushaltssperre vom 20. Nov. 2023 dämpfte das langsame Auflösen der Auftragseingangsflaute. Aufgrund der erneuten Verzögerungen von gewünschten Auftragsvergabeprozessen erscheint es nunmehr nicht mehr möglich, unsere Umsatz- und Ergebnisziele (jeweils leichte Steigerungen) für das Geschäftsjahr 2023/2024 zu erreichen. Aktuell planen wir mit einem Konzernumsatz von € 28 Mio. bis € 29 Mio. und gehen davon aus, ein deutlich positives Ergebnis zum Geschäftsjahresende 31. Mai 2024 zu erzielen. Ende Januar 2024 können wir die neue Ergebniserwartung präzisieren und sodann auch kommunizieren. Wir sind davon überzeugt, dass der Auftragseingang und Auftragsbestand zum 31. Mai 2024 deutlich höhere Niveaus erreichen werden und wir damit unseren sehr positiven Ausblick für das Geschäftsjahr 2024/2025 untermauern.“ teilte der Vorstandsvorsitzende und CEO Thomas H. Günther mit. Die CeoTronics AG Audio Video Data Communication (ISIN: DE0005407407), Adam-Opel-Straße 6, 63322 Rödermark, Deutschland, wird im Basic Board der Frankfurter Wertpapierbörse geführt. Weitere Informationen: CeoTronics AG Audio Video Data Communication Investor Relations, Adam-Opel-Straße 6, 63322 Rödermark, Germany E-Mail: vorstand@ceotronics.com, Internet: http://www.ceotronics.com

