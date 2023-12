EQS-News: Rubean AG: Bernd M. Krohn erneut Vorsitzender des Aufsichtsrats

EQS-News: Rubean AG / Schlagwort(e): Personalie/Expansion

Rubean AG: Bernd M. Krohn erneut Vorsitzender des Aufsichtsrats



01.12.2023 / 10:23 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Rubean AG: Bernd M. Krohn erneut Vorsitzender des Aufsichtsrats

Vertragsverlängerung für CEO Dr. Hermann Geupel

Hauptversammlung am 28. Dezember 2023

München, den 1. Dezember 2023. Bernd Martin Krohn ist mit dem heutigen Tag wieder Vorsitzender des Aufsichtsrates des Fintechunternehmens Rubean AG, München (ISIN: DE0005120802, WKN: 512080). Damit übernimmt Krohn erneut die führende Verantwortung im Aufsichtsrat, nachdem er seine Position im Aufsichtsrat wegen seines temporären Wechsels in den Vorstand des Unternehmens in der Zeit vom 1. März bis 30. Juni 2023 hatte ruhen lassen. Auch hinsichtlich der Besetzung des Vorstandes hat der Aufsichtsrat für Kontinuität entschieden und die Bestellung von Dr. Hermann Geupel zum Vorstand und CEO (Chief Executive Officer) bis Ende 2026 verlängert. Der Rubean-Vorstand besteht seit Bestellung von Jochen Pielage seit dem 1. Juli 2023 aus zwei Mitgliedern. Pielage trägt Verantwortung als CTO (Chief Technical Officer) und COO (Chief Operations Officer).

„Ich bedanke mich für das Vertrauen und die Wahl meiner Kollegen im Aufsichtsrat“, sagt Krohn. „Das Unternehmen werden wir nach dem Erreichen einer inzwischen europaweiten Marktakzeptanz bei seinem nun kontinuierlichem und starken Umsatzwachstum begleiten“. Neben Krohn besteht der Aufsichtsrat aus Dr. Peter von Borch, Prof. Dr. Stefan Mittnik und Günther Froschermeier. Die ordentliche Hauptversammlung der Rubean AG findet am 28. Dezember 2023 in München statt, nachdem die entsprechenden Voraussetzungen insbesondere einer ausreichenden Kapitalausstattung erfolgreich geschaffen wurden. Die Zahlungsakzeptanzlösung PhonePOS von Rubean, die die Entgegennahme von mobilen Zahlungen auf mobilen Geräten (Smartphones und Tablets) ohne den Einsatz weiterer Hardware ermöglicht, wird in inzwischen neben Deutschland besonders in Spanien, in weiten Teilen Osteuropas sowie in Großbritannien unter stark wachsenden User-Zahlen eingesetzt.

Über Rubean: Die Rubean AG, München, ist ein führender Anbieter von reinen Software-Point-of-Sale-Lösungen für Banken, Acquirer und Händler. Dazu gehört die mobile softPOS-Lösung PhonePOS, die es Händlern ermöglicht, Kartenzahlungen direkt auf ihrem Smartphone zu empfangen, ohne dass ein weiteres Gerät benötigt wird. Diese Lösung wird von Zahlungsdienstleistern, Großbanken, Einzelhändlern und kleineren Händlern in ganz Europa eingesetzt und ist die einzige softPOS-Lösung, die die girocard (ec-Karte) in Deutschland unterstützt. Rubean ist am m:access sowie an den meisten Freiverkehrsmärkten und XETRA notiert. Weitere Informationen finden Sie auch unter www.rubean.com

Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an:

german communications AG

Jörg Bretschneider

Milchstraße 6 B, D-20148 Hamburg

+49 40/46 88 33 0, Fax +49 40/46 88 33 40

presse@german-communications.com

Dr. Hermann Geupel

Rubean AG

Kistlerhofstr. 168, D-81379 München

+49 89 357560

bernd.krohn@rubean.com