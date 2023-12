Sensirion Holding AG / Schlagwort(e): Personalie

Medienmitteilung 01. Dezember 2023, Sensirion Holding AG, 8712 Stäfa, Schweiz Sensirion Holding AG gibt Veränderungen in Geschäftsleitung und Verwaltungsrat bekannt Die Sensirion Holding AG (SIX Swiss Exchange: SENS) mit Sitz in Stäfa, Schweiz, ein führender Hersteller von digitalen Mikrosensoren und -systemen, gibt Wechsel in der Geschäftsleitung und im Verwaltungsrat bekannt. Rahel Meuwly wurde per 1. November 2023 zur neuen VP Human Resources und Mitglied der Geschäftsleitung ernannt. Rahel Meuwly besitzt einen Master in Business Administration der Universität St. Gallen. Bis 2022 war sie Head of People and Places bei Appway AG. Der bisherige Stelleninhaber, Heiko Lambach, bleibt bei Sensirion, möchte sich aber nach über 12-jähriger Tätigkeit als VP Human Resources künftig verstärkt der Talentdiagnostik und der Kulturentwicklung widmen. Dies unterstreicht die wachsende Bedeutung des Talentmanagements wie auch der mehrfach ausgezeichneten Unternehmenskultur von Sensirion. Weiter hat Johannes Bleuel, bisheriger VP Operations, nach über elfjähriger Tätigkeit bei Sensirion entschieden, neue Herausforderungen anzunehmen und die Unternehmung per Ende November 2023 zu verlassen. Zu seiner Nachfolgerin wurde Franziska Brem ernannt. Franziska Brem doktorierte an der ETH Zürich in Materialwissenschaften. Nach mehrjähriger Tätigkeit bei ABB leitet sie seit Jahren bei Sensirion die Packaging-Abteilung, die eine zentrale Aufgabe an der Schnittstelle von R&D und Operations spielt. Zudem wird Francois Gabella als langjähriges Mitglied unseres Verwaltungsrates an der kommenden Generalversammlung im Mai 2024 nicht mehr für eine weitere Amtsdauer zur Verfügung stehen. Der Verwaltungsrat schlägt der Generalversammlung die Zuwahl von Henri Mrejen vor. Henri Mrejen besitzt einen Master in Engineering der Centrale Supélec in Paris. Er hatte Führungspositionen in verschiedenen Branchen inne, bevor er als Head of Investments zu 7-Industries, dem Ankeraktionär von Sensirion, wechselte. Henri Mrejen ist auch Aufsichtsratsvorsitzender der Tecinvest Holding AG, dem Weltmarktführer für Laser-Ablenkungssysteme mit Sitz in Deutschland. Über Sensirion – Experts for smart sensor solutions Die Sensirion Holding AG (SIX Swiss Exchange: SENS) mit Sitz in Stäfa, Schweiz, ist ein führender Hersteller von digitalen Mikrosensoren und -systemen. Das Produktsortiment umfasst Durchflusssensoren für Gase und Flüssigkeiten, Differenzdrucksensoren und Umweltsensoren für die Messung von Feuchte und Temperatur, flüchtigen organischen Verbindungen (VOC), Kohlendioxid (CO2) und Feinstaub (PM2.5). Ein internationales Netzwerk von Vertriebsbüros in den USA, Europa, China, Taiwan, Japan und Südkorea beliefert die internationalen Kunden mit standardisierten und massgeschneiderten Sensorsystemlösungen für eine Vielzahl von Anwendungen. Sensoren von Sensirion sind an vielen Stellen in der Automobilindustrie, Medizintechnik, Industrie und Unterhaltungselektronik zu finden. Weitere Informationen finden Sie unter: www.sensirion.com

