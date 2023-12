DAX®- Wie an der Schnur gezogen

Seit Ende Oktober legte der DAX® eine absolute Bilderbuchperformance auf das Börsenparkett. Mit einem Plus von 9,5 % gelang den deutschen Standardwerten sogar die drittbeste Novemberwertentwicklung der Historie. Auffällig ist zudem die geringe Anzahl an negativen Handelstagen im abgelaufenen Monat. Lediglich fünf Verlusttage zeugen von einer sehr stabilen und gleichmäßigen Aufwärtsbewegung. In diesem Jahr liefert zudem die Schnittmenge aus Dekaden- und US-Präsidentschaftszyklus im Dezember einen besonderen saisonalen Rückenwind, d. h. sowohl im „3er-Jahr“ als auch im „US-Vorwahljahr“ fällt die Jahresendrally besonders dynamisch aus. Setzt sich die Bilderbuchperformance vom November auf den letzten Metern des Jahres 2023 also nahtlos fort? An dieser Stelle müssen wir etwas „Wasser in den Wein gießen“, denn der RSI ist mit einem Wert von fast 80 inzwischen extrem heißgelaufen. Eine Atempause würde dem DAX® deshalb gut tun. Die Hochpunkte bei rund 16.000 Punkten dienen dabei als erste Unterstützung. Danach bildet die 200-Tages-Linie (akt. bei 15.683 Punkten) eine massive Rückzugslinie.

DAX® (Daily)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart DAX®

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

