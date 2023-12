DHL droht Streik an wichtigem US-Logistik-Drehkreuz

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2023. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

(Reuters) - DHL droht an einem wichtigen Logistik-Drehkreuz in den USA ein Streik der Transportarbeiter.

Wie die US-Gewerkschaft International Brotherhood of Teamsters am Sonntag mitteilte, gaben gewerkschaftlich organisierte Mitarbeiter am Cincinnati/Northern Kentucky International Airport (CVG) mehrheitlich grünes Licht für die Möglichkeit einer Arbeitsniederlegung. Das Votum erlaube es Teamsters, jederzeit einen Ausstand auszurufen. Dies gelte für den Fall, dass man sich mit DHL nicht auf einen nach Einschätzung der Gewerkschaft fairen Vertrag für 1100 CVG-Beschäftigte einigen könne. Auch im Falle einer Arbeitsniederlegung an dem Standort rechne das Unternehmen nicht mit einer Unterbrechung seiner Dienstleistungen, hieß es in einer Stellungnahme von DHL auf Anfrage von Reuters.

Eine erste Phase von Notfallplänen sei angelaufen, darunter der Einsatz zusätzlicher Arbeitskräfte am CVG-Flughafen und die vorübergehende Verlagerung von Flügen und Sendungen auf andere strategische DHL-Standorte in der Region Nord- und Südamerika, teilte DHL Reuters per E-Mail mit. "Wir sind zuversichtlich, dass diese umsichtigen und proaktiven Maßnahmen sicherstellen werden, dass wir unsere hohen Liefer- und Servicestandards für unsere Kunden während der kritischsten Zeit des Jahres aufrechterhalten können."

Die Arbeiter sind für das Be- und Entladen von DHL-Frachtflugzeugen zuständig. Sie hatten sich im April der Transportgewerkschaft angeschlossen, seit Juli wird verhandelt. Teamsters vertritt insgesamt rund 6000 DHL-Mitarbeiter in den USA.

(Bericht von Elke Ahlswede Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069-7565 1236 oder 030-2888 5168; Für weitere Unternehmensnachrichten im Kurzformat - Klick auf [FIRMEN-BLICK])