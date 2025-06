DHL baut Luftfrachtkapazität in Frankfurt aus

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die DHL Group hat ihre Luftfrachtkapazität am größten deutschen Flughafen in Frankfurt ausgebaut. Nach einem Jahr Bauzeit in der Cargo City Süd wurde das neue Drehkreuz mit einer 24.500 Quadratmeter großen Frachthalle und einem Bürogebäude feierlich in Betrieb genommen. Künftig können hier bis zu 300.000 Tonnen Fracht im Jahr umgeschlagen werden, wie DHL mitteilte. Das wären zehn Prozent der Gesamtfrachtmenge, die der Flughafenbetreiber Fraport bis 2040 anstrebt.

Es geht dabei wesentlich um Frachtstücke, die auf Paletten zusammengefasst sind, wie ein Sprecher erläuterte. Sein Expressgeschäft wickelt DHL über Leipzig-Halle ab, den zweitgrößten deutschen Frachtflughafen nach Frankfurt.

In den neuen Frankfurter Büros kommt die Europa-Zentrale des DHL-eigenen Dienstleisters StarBroker unter. Diese Firma bucht und koordiniert die Luftfrachtkapazitäten für DHL Global Forwarding./ceb/DP/stw