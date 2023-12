Jetzt Platz sichern beim Webinar am 6.12. „Ausblick 2024: So wird das (Super-) Wahljahr“

Noch nie gab es so viele Wahlen in der Welt in einem Jahr. Vor allem die Präsidentschaftswahl in den USA dürfte große Beachtung finden.

In unserem kostenfreien Webinar am 06.12.2024 wagen wir einen Ausblick. Wie könnte es 2024 an den Aktien-, Rohstoff- und Devisenmärkte weiter gehen und wie kann ich als Trader daran partizipieren?