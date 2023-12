BVB Aktie im Fokus – Anleger blicken auf DFB-Pokal-Spiel

Einen Tag vor dem DFB-Pokal-Achtelfinale gegen den VfB Stuttgart laufen sich Aktionäre warm. Nicht zuletzt dürften die Anteilsscheine der Borussia Dortmund GmbH & Co KGaA in einem positiven Kielwasser am Aktienmarkt profitieren.

Insbesondere die Aussicht auf global sinkende Kapitalmarktzinsen dies- und jenseits des Atlantiks dürfte weiterhin für Gesprächsstoff sorgen.

Mit einer Bewertung von rund 3,69 Euro je Aktie notiert am Dienstagmorgen ein Minus in Höhe von 0,41 Prozent auf der Kurstafel.

BVB rutscht in Bundesliga erneut auf Platz fünf ab – Stuttgart-Spiel im Fokus

Mit 25 Zählern rangiert die Mannschaft von Borussia Dortmund erneut lediglich auf einem Qualifikationsplatz zur Europa League Gruppenphase. Nach einem 1:1 gegen Tabellenführer Bayer 04 Leverkusen dürfte die sportliche Entwicklung in den kommenden Wochen weiter im Fokus der Marktakteure stehen.

Bereits am Mittwoch gastiert der BVB in Stuttgart im DFB-Pokal Achtelfinale. Nur drei Tage später tritt die Mannschaft gegen RB Leipzig im Topspiel in der heimischen Spielstätte in Dortmund an. Im letzten Gruppenphasen-Spiel der UEFA-Champions-League (13.12.) geht es im direkten Duell gegen PSG um Platz eins. Bereits in der vergangenen Woche konnte sich der BVB gegen Milan durchsetzen und sich so das Ticket für das Achtelfinale sichern.