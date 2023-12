Bitcoin Kurs steigt über 44.000-Dollar-Marke – ETF-Hoffnungen als Kurstreiber

Mit zwischenzeitlich über 44.490 Dollar mussten Anleger am späten Dienstagabend für eine Bitcoin-Einheit so viel wie seit April 2022 nicht mehr auf den Tisch legen.

Bitcoin und Co erhalten nach wie vor Auftrieb durch ein günstigeres Umfeld für Risikoanlagen und der sukzessiven Auflösung von sogenannten Short-Positionen. Dass selbst kleinste Rücksetzer als Wiedereinstiegsgelegenheit in den Markt erachtet werden, spricht für einen nachhaltigen Risikoappetit der Marktakteure. Auch die im Fachjargon sogenannten Non-Farm Payrolls dürften am kommenden Freitag für Impulse sorgen.

Investoren hoffen auf Zulassung durch US-Aufsichtsbehörde

Genährt wird das Kaufinteresse der Anleger insbesondere durch die Hoffnung auf Zulassung des ersten Bitcoin-Spot-ETFs auf US-amerikanischen Grund und Boden. Besagte Thematik gilt mittlerweile als ein Dauerbrenner auf dem Börsenparkett. Vor einer möglichen Freigabe durch die US-Securities and Exchange Commission (SEC) wollen sich Anleger offensichtlich positionieren. Abzuwarten gilt, ob die Behörde am Ende des Tages tatsächlich grünes Licht gibt. Die in diesem Kontext breits verteilten Vorschusslorbeeren müssen sich auch bewahrheiten.