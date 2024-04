Bitcoin Kurs fällt wieder unter 62.000 Dollar – Fed-Notenbanksitzung im Fokus

Wenige Tage vor der Fed-Notenbanksitzung treten Anleger am Kryptomarkt zunächst wieder auf die Bremse. Die Devise an den Börsenplätzen dies- und jenseits des Atlantiks dürfte zunächst „Abwarten und Tee trinken“ lauten.

Zu groß sind offensichtlich die Fragezeichen in puncto Geldpolitik. Mit zwischenzeitlich unter 62.000 Dollar büßt der nach Marktgröße wichtigste Kryptowert Bitcoin (USD) auf Tagessicht rund zwei Prozent ein. Auf Wochensicht notiert damit ein Minus von rund 5,50 Prozent auf der Kurstafel.

Anleger rechnen mit weiterer Pause im Zinszyklus – Alle Augen auf Jerome Powell

Mit großer Spannung fiebern Anleger dem Zinsentscheid der US-amerikanischen Notenbank zur Wochenmitte entgegen, welcher mittlerweile seine Schatten vorauswerfen dürfte. Am Mittwoch um 20:00 Uhr entscheidet der US-Währungshüter über die zukünftige Geldpolitik. Erwartet wird, dass die Fed in puncto Zinsniveau ihre Füße stillhält. Wenn es nach dem „Fed-Watch-Tool“ der CME Group geht, beträgt die Wahrscheinlichkeit für eine Zinspause 97,1 Prozent. Nur 2,9 Prozent der Marktteilnehmer rechnen mit einer Zinssenkung um 25 Basispunkte auf eine Spanne von 5,00-5,25 Prozent.

Eines der zentralen Fragen am Markt ist, ob die Fed sich in Zukunft im Kampf gegen die Inflation zu einer weniger restriktiven Geldpolitik hinreißen lässt. Die Anleger hoffen, dass Jerome Powell auf der anschließenden FOMC-Sitzung ab 20:30 Uhr Zinssenkungssignale sendet.

