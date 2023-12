COCA COLA - Santas Weihnachtsrally

The Coca-Cola Co. - WKN: 850663 - ISIN: US1912161007 - Kurs: 58,660 $ (NYSE)

Seit Jahrzehnten verwebt die Marketingabteilung von Coca-Cola die Vorweihnachtszeit mit "Santa Claus" und der schwarzen Brause. Auch auf dem Börsenparkett ist das letzte Quartal bzw. die Vorweihnachtszeit ein gutes Pflaster für Aktionäre von Coca Cola.

In diesem Jahr ist dies nach der Verteidigung des Kursziel- und Unterstützungsbereichs von 51,58 bis 51,80 USD besonders frappierend, denn die Aktie kann seit Anfang Oktober schnurgerade ansteigen und erreichte zuletzt den Widerstandsbereich um 58,84 USD.

Temporäre Kaufwelle zu erwarten

Sollte diese Zone und das vorgestrige Hoch bei 58,95 USD überwunden werden, könnte dieser Anstieg bis an die mittelfristige Abwärtstrendlinie auf Höhe von 60,50 USD führen und mit Beginn der Feiertage in eine Korrektur in Richtung 58,84 USD übergehen.

Eine nachhaltige Fortsetzung des Aufwärtstrends wäre dagegen erst bei einem Anstieg über das frühere Zwischenhoch bei 60,88 USD zu erwarten und könnte an das Hoch vom Juli bei 63,26 USD führen.

Scheitern die Käufer dagegen jetzt zunächst an der nahen Hürde, wäre ausgehend von 57,55 USD mit einem weiteren Ausbruchversuch zu rechnen. Darunter dürfte sich eine kurzfristige Korrekturphase in Richtung 56,05 USD entwickeln, ehe der an sich intakte Aufwärtstrend in eine neue Runde gehen sollte.

Coca-Cola Chartanalyse (Tageschart)

(© stock3 2023 - Autor: Thomas May, Experte für Fibonacci-Analyse)