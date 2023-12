Update zum Current Trading und zur Mittelfristplanung im Rahmen des Capital Markets Day der Arbonia

Arbon, 6. Dezember 2023 – Am heute in Prüm (D) stattfindenden Capital Markets Day 2023 zeigt die Arbonia das neue Türenwerk der Zukunft. Zudem gibt das Unternehmen ein Update zum Current Trading und bestätigt trotz aktuell und voraussichtlich für 2024 weiterhin anhaltend anspruchsvollem Marktumfeld in seinen Kernmärkten die Mittelfristplanung für 2026.

Der Capital Markets Day 2023 der Arbonia steht ganz im Zeichen des neuen Türenwerks der Zukunft am Standort Prüm in der Eifel (D), wo zuletzt Ende 2022 das neue Zargenwerk in Betrieb genommenen wurde und sich aktuell die neue Kraft-Wärme-Kopplungsanlage im Hochlauf befindet. Die kontinuierlichen Investitionen der vergangenen Jahre in modernste Produktionsanlagen und Prozesse, innovative Technologien sowie den Ausbau von Lager- und Logistikkapazitäten sind die Basis für zukünftiges kontinuierliches Umsatzwachstum und des Ausbaus der Marktanteile in Deutschland. Mit diesen Investitionen der letzten Jahre zeigt das Werk zudem eindrücklich, wie Produktivität und ökologische Aspekte in Einklang gebracht werden können.

Strategien der Divisionen

Die Division Türen arbeitet weiterhin auf das Ziel hin, ihre führende Position als zentral- und osteuropäischer Zulieferer für Holztüren und Glaslösungen auszubauen. Auf Basis eines umfassenden Investitionsprogramms in Kapazitäts- und Produktivitätssteigerungen sowie durch Erhöhung von Marktanteilen in ihren Heim- und angrenzenden Zielmärkten strebt die Division zukünftig ein überdurchschnittliches Marktwachstum an. Aufbauend auf den getätigten Investitionen sowie mit Hilfe von digitalen Lösungen positioniert sich die Division als innovativer Vollsortimenter.

Die Division Climate verfolgt konsequent ihre Strategie als Anbieter für integrierte Systemlösungen von der Wärme-/Kälteerzeugung, der Energiespeicherung und der Wärme-/Kälteverteilung bis hin zu Lüftung und Luftfilterung im Wohn- und Gewerbebereich. Diese aus energieeffizienten Produkten bestehenden Systeme bilden die Basis für die Erschliessung neuer Märkte und Kundensegmente sowie die Gewinnung zusätzlicher Marktanteile. In 2015 vereinten Wachstumsprodukte wie Lüftungsgeräte, Wärmepumpen, Fussbodenheizungen und Fan Coils lediglich rund 25% des Umsatzes. Heute macht dieser Produktbereich bereits über die Hälfte des Umsatzes aus und bis 2026 rechnet die Division mit einer Steigerung des Anteils an Wachstumsprodukten auf über 60% ihres Umsatzes.

Trading Update & Mittelfristplanung

Während die Division Climate einen spürbaren Volumenrückgang von >20% im ersten Halbjahr 2023 verglichen zum ersten Halbjahr 2022 verzeichnet hat, sollte sich dieser im zweiten Halbjahr 2023 verringern. Dies obwohl der Absatz der Wachstumsprodukte (insb. Wärmepumpen) im zweiten Halbjahr 2023 nicht mehr den erhofften Gegeneffekt leisten konnte wie noch im ersten Halbjahr 2023. Grund dafür sind vor allem ausstehende Regulierungen im deutschen Markt. Vor allem seit dem Sommer entwickelte sich der Auftragseingang erfreulicher. So erhöhten sich die Volumen der Heizkörper wieder und verzeichneten eine positive Entwicklung auf Monatsbasis im Vergleich zum Vorjahr, während im ersten Halbjahr 2023 der Volumenrückgang mit >30% noch deutlich negativ ausfiel.

Die Division rechnet dennoch für das Gesamtjahr 2023 im Vergleich zum Vorjahr mit einem Umsatzrückgang von rund 10%, wobei die EBITDA-Marge ohne Sondereffekte aufgrund der Kostensenkungsmassnahmen sowie des vorteilhaften Produkt-Mixes mindestens auf Vorjahresniveau zu liegen kommen sollte, unterstützt durch aktuell wieder zweistellige EBITDA-Margen.

Während der Volumenrückgang der Division Türen in Deutschland mit knapp 20% das Ergebnis von Januar bis nach der Sommerpause 2023 belastete, so konnte auch hier in den letzten Monaten ein positiver Auftragseingang, verglichen zur jeweiligen Vorjahresperiode, festgestellt werden. Dank eines disziplinierten Kostenmanagements erreichten die EBITDA-Margen in den letzten Monaten wieder ein zweistelliges Niveau.

Die Division Türen geht für 2023 ebenfalls von einem im hohen einstelligen Prozentbereich tieferen Umsatz aus als im Vorjahr, was sich gegenüber Vorjahr aufgrund der fehlenden Volumen negativ auf die EBITDA-Marge auswirken wird. Hinzu kommen noch hohe Energie- und nur langsam sinkende Materialpreise.

Die Arbonia bestätigt ihre Mittelfristziele (gemäss Anhang zur Medienmitteilung) für die Strategieperiode 2026 unter Berücksichtigung der negativen Effekte der Währungsentwicklung auf das EBITDA sowie des negativen organischen Wachstums im hohen einstelligen Prozentbereich für das Geschäftsjahr 2023. Die Mid-term Guidance für das Jahr 2026 bleibt trotz der momentan und für das Jahr 2024 herausfordernden konjunkturellen Lage bestehen.

Die langfristig intakte und hohe Nachfrage nach Wohnraum, vor allem auch der Bedarf an Sozialwohnungen, die aufgestaute ordentliche Neubauaktivität und Bestandsrenovation sowie zusätzlich die energetische Ertüchtigung von Wohnraum zur CO2-Einsparung stimmt die Arbonia für die Zukunft weiterhin zuversichtlich.

Die Arbonia publiziert ihre Jahresergebnisse 2023 anlässlich ihrer Bilanzmedienorientierung und Analystenkonferenz am 27. Februar 2024 in Zürich (CH).