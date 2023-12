AIRBUS - Steilflug über das Allzeithoch

Airbus SE - WKN: 938914 - ISIN: NL0000235190 - Kurs: 138,260 € (XETRA)

Schon im Juli hatte die Aktie von Airbus im Rahmen eines volatilen Aufwärtstrendkanals das Rekordhoch vom 24. Januar 2020 bei 139,40 EUR angelaufen, ehe ein bärisches Doppelhoch die Bullen einbremste.

Ausbruch nur eine Frage der Zeit

Nach einer Bodenbildung an der Unterstützung bei 120,08 EUR zieht die Aktie seit Ende Oktober mit neuer Dynamik an eben diese Marke und dürfte sie allein aufgrund der Geschwindigkeit des Anstiegs in Kürze überwinden.

In der Folge könnte die Rally der letzten Wochen an das Kursziel bei 143,00 EUR und darüber bis zur langfristigen Zielmarke bei 147,24 EUR steigen, die ich bereits in der Analyse vom 18. Mai 2023 vorgestellt hatte. Auf diesem Niveau dürfte eine ausgeprägte Korrektur starten. Im bullischsten Fall könnte die Aktie aber auch diese Marke überwinden und den Aufwärtstrend mittelfristig bis rund 155,00 EUR fortsetzen.

Ein direktes Scheitern an der nahen Rekordmarke wäre insofern unproblematisch, da der Anstieg schon bei 137,18 und 133,60 EUR auf solide Unterstützungen trifft, an denen die nächste Kaufwelle über das Allzeithoch starten kann. Für Anleger und Positionstrader würde ohnehin erst ein Bruch der Haltemarke bei 128,00 EUR eine Verschlechterung des Chartbildes und ein temporäres Verkaufssignal mit sich führen.

Airbus Chartanalyse (Tageschart)

