AMD - Wo bieten sich neue Käufe an?

Advanced Micro Devices Inc. - WKN: 863186 - ISIN: US0079031078 - Kurs: 122,600 $ (Nasdaq)

Die AMD-Aktie zieht heute im frühen Handel nach einem schwachen Tag gestern deutlich an. Sie liegt nach wenigen Handelsminuten auf Platz 3 der Gewinnerliste. Gestern gab es ein Event. Die wichtigsten Aussagen waren:

Meta, OpenAI und Microsoft wollen AMDs neuen KI-Chip, den Instinct MI300X, einsetzen und signalisieren damit eine mögliche Abkehr von Nvidias teuren Grafikprozessoren in der KI-Entwicklung.

AMD will die Kosten für die Entwicklung von KI-Modellen senken und prognostiziert einen 400-Milliarden-Dollar-Markt für KI-Chips im Jahr 2027.

Der MI300X verfügt über eine verbesserte Leistung und 192 GB Hochleistungsspeicher und fordert die Dominanz von Nvidia heraus.

Die Aktie befindet sich seit dem Tief bei 54,57 USD aus dem Oktober 2002 wieder in einer Aufwärtsbewegung. Dabei kam es im Juni 2023 zu einem Hoch bei 132,83 USD.

Nach einer ausführlichen Konsolidierung an das log. 38,2%-Retracement der Rally ab Oktober 2022 und einer Bodenbildung in Form eines Doppelbodens kletterte die AMD-Aktie zuletzt auf 125,72 USD. Seitdem konsolidiert sie. Der heutige Anstieg ändert daran wohl noch nichts.

Noch auf Konsolidierungskurs

Trotz des heutigen Anstiegs kann die AMD-Aktie kurzfristig noch Richtung 111,31 USD abfallen. Aber spätestens dort sollte eigentlich eine neue Kaufwelle in Richtung Jahreshoch bei 132,83 USD und später an das Allzeithoch bei 164,46 USD starten. In einem optimalen Umfeld wäre auch ein Ausbruch auf ein neues Rekordhoch und eine weitere Rally hin zu einem langfristigen Ziel bei 226,56 USD denkbar.

Fällt der Wert aber stabil unter 111,31 USD zurück, müsste man kurzfristig mit erneuten Abgaben gen 94,56-93,11 USD rechnen.

Fazit: Mittelfristig macht das Chartbild der AMD-Aktie einen klar bullischen Eindruck. Potenzielle Kaufkurse gibt es aber erst unter 112 USD.

(© stock3 2023 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst und Trader)