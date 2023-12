EQS-Adhoc: TeamViewer SE: TeamViewer SE beschließt neues Aktienrückkaufprogramm mit einem Volumen von bis zu 150 Mio. EUR

EQS-Ad-hoc: TeamViewer SE / Schlagwort(e): Aktienrückkauf

TeamViewer SE: TeamViewer SE beschließt neues Aktienrückkaufprogramm mit einem Volumen von bis zu 150 Mio. EUR



07.12.2023 / 12:41 CET/CEST

TeamViewer SE beschließt neues Aktienrückkaufprogramm mit einem Volumen von bis zu 150 Mio. EUR



Göppingen, 7. Dezember 2023 – Der Vorstand der TeamViewer SE hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats ein neues Aktienrückkaufprogramm mit einem Gesamtvolumen von bis zu 150 Mio. EUR (ohne Erwerbsnebenkosten) beschlossen. Der Rückkauf wird zeitnah beginnen und soll innerhalb des Jahres 2024 abgeschlossen sein. Das Programm folgt dem 150 Mio. EUR Rückkaufprogramm, das am 30. November 2023 erfolgreich beendet wurde. Für anfänglich 10,7 Millionen Aktien nutzt die Gesellschaft die bestehende Ermächtigung der Hauptversammlung 2023. Der darüber hinaus gehende Teil des Programms steht unter dem Vorbehalt einer Erneuerung der Rückkaufermächtigung durch die Hauptversammlung der Gesellschaft im Juni 2024.



Das Rückkaufprogramm wird in Übereinstimmung mit der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 (Marktmissbrauchsverordnung) und anderen anwendbaren Regeln und Vorschriften durchgeführt. Weitere Einzelheiten werden vor dem Beginn des Aktienrückkaufprogramms gesondert bekannt gegeben.



TeamViewer kann bis zu 10 Prozent des Grundkapitals als eigene Aktien (Treasury Shares) für gesetzlich zulässige Zwecke nach deutschem Aktienrecht halten. Entsprechend wird das Unternehmen Aktien einziehen, um diesen Schwellenwert nicht zu überschreiten. TeamViewer behält sich das Recht vor, den Aktienrückkauf jederzeit auszusetzen oder einzustellen.

