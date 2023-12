EQS-News: Guidance Geschäftsjahr 2023 und Geschäftsjahr 2024

EQS-News: niiio finance group AG / Schlagwort(e): Prognose

Guidance Geschäftsjahr 2023 und Geschäftsjahr 2024



07.12.2023 / 16:00 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Görlitz, 07.12.2023: Die im Freiverkehr der Börsen Frankfurt und Düsseldorf gelistete niiio finance group AG (ISIN: DE000A2G8332), Software-as-a-Service Plattform für Asset und Wealth Management, rechnet internen Berechnungen zufolge mit einer Steigerung der konsolidierten Umsatzerlöse der Unternehmensgruppe im laufenden Geschäftsjahr 2023 im Vergleich zum Vorjahr um rund 5% Prozent auf rund 7,8 bis 8,0 Mio. EUR. Das voraussichtliche EBITDA für das laufende Geschäftsjahr 2023 soll voraussichtlich 0,6 bis 0,8 Mio. EUR betragen.

Für das Geschäftsjahr 2024 erwartet das Unternehmen konsolidierte Umsatzerlöse in einer Bandbreite zwischen 8,5 und 9,5 Mio. EUR sowie ein EBITDA zwischen 0,7 und 1 Mio. EUR.

Wie bereits per Ad-hoc-Pressemitteilung vom 27.10.2023 bekanntgegeben, beabsichtigen eine Mehrheit der Aktionäre der niiio finance group AG sowie der Investor Pollen Street Capital, die fundsaccess AG, die FundHero S.A. und die FinTecc LLC in die Unternehmensgruppe der Gesellschaft einzubringen. Auf Grundlage der Annahme, dass eine Hauptversammlung der niiio finance group AG einer solchen Einbringung zustimmt und unter Zugrundelegung der derzeit vorliegenden Zahlen geht die Gesellschaft davon aus, dass im Geschäftsjahr 2024 konsolidierte Umsatzerlöse in einer Bandbreite von 18 bis 20 Mio. EUR und ein EBITDA in einer Bandbreite zwischen 2 und 4 Mio. EUR erwirtschaftet werden können.



Über die niiio finance group

Die niiio finance group AG stellt eine cloud-basierte SaaS Lösung für Asset und Wealth Managers zur Verfügung. Die Firma offeriert ihren Kunden ein umfassendes und modulares Lösungsportfolio, und unterstützt mit ihrer schnellen und rechtskonformen Software die Digitalisierung einer Fülle von Prozessen. Das Ziel der niiio finance group ist die Schaffung der führenden pan-europäischen Plattform in diesem Marktsegment und baut dabei auf ihrer bisherigen Erfolgsbilanz im Bereich Firmenübernahmen sowie auf das starke Momentum bei der organischen Entwicklung der Unternehmensgruppe. Der Konzern beschäftigt über 80 Mitarbeiter:innen und weist mehr als 150 Kundenbeziehungen in 7 Ländern auf.



Disclaimer:

Diese Mitteilung enthält Aussagen über die zukünftige Entwicklung der niiio Gruppe. Diese zukunftsbezogenen Aussagen basieren auf den gegenwärtigen Erwartungen, Vermutungen und Prognosen des Vorstands sowie den ihm derzeit verfügbaren Informationen und sind nach bestem Wissen und Gewissen zusammengestellt worden. Hinsichtlich solcher zukunftsbezogenen Aussagen kann keine Garantie und keine Haftung für den Eintritt der genannten zukünftigen Entwicklungen und Ergebnisse übernommen werden. Die zukünftigen Entwicklungen und Ergebnisse sind vielmehr abhängig von einer Vielzahl von Faktoren. Sie beinhalten Risiken und Unwägbarkeiten, die sich dem Einfluss des Unternehmens entziehen und beruhen auf Annahmen, die sich möglicherweise als nicht zutreffend erweisen. Unbeschadet rechtlicher Bestimmungen zur Korrektur von Prognosen übernehmen wir keine Verpflichtung, die in dieser Meldung gemachten zukunftsbezogenen Aussagen zu aktualisieren.





07.12.2023 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com