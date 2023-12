Sinkende Energiekosten beflügeln die Airlines

Es ist eine Woche im langsamen Waschgang. Nachdem wir gestern bei den Big Techs Gewinnmitnahmen gesehen haben, führen die Aktien von Google und AMD die Wall Street an. Wir werden in die morgigen November-Arbeitsmarktdaten hineingehend weiterhin Verunsicherung sehen. Die Wall Street rechnet mit 190.000 neuen Stellen. Laut der Personalberatung Challenger Gray haben Firmen das Volumen an Entlassungen im November ausgeweitet. Was Quartalszahlen betrifft, geht bei den Aktien von Ciena, Dollar General, JetBlue und Semtech bergauf. C3ai, Chewy und GameStop stehen hingegen unter Druck. AbbVie plant für $8,7 Mrd. Cerevel zu kaufen. Beide Werte sind aktiv gehandelt.



