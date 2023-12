ANALYSE-FLASH: Berenberg senkt Nemetschek auf 'Hold' - Ziel 78 Euro

HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Privatbank Berenberg hat Nemetschek angesichts des fast erreichten Kursziels von 78 Euro von "Buy" auf "Hold" abgestuft. Die Aktien des Bausoftwarespezialisten sein inzwischen fair bewertet, schrieb Analyst Nay Soe Naing in einer am Freitag vorliegenden Studie./ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.12.2023 / 17:08 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

