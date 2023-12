Commerzbank muss künftig etwas mehr Kapital vorhalten

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Commerzbank muss auf Geheiß der Europäischen Zentralbank künftig etwas mehr Kapital vorhalten. Die institutsspezifische Eigenmittelanforderung der Säule 2 steige 2024 von 2,0 auf 2,25 Prozent des Gesamtkapitals, teilte der Dax-Konzern am Freitagabend in Frankfurt mit. Davon muss die Bank den Angaben zufolge künftig 1,27 statt 1,13 Prozent mit hartem Kernkapital abdecken. Gemessen an diesen Anforderungen musste der Konzern Ende September pro forma 10,27 Prozent seiner risikogewichteten Vermögenswerte mit hartem Kernkapital abdecken. Tatsächlich lag ihre sogenannte CET-1-Quote mit 14,6 Prozent deutlich darüber.

Finanzchefin Bettina Orlopp sieht für die Bank daher einen komfortablen Spielraum, in den kommenden Jahren wie geplant mehr Kapital an ihre Anteilseigner zurückzugeben. Bis 2027 hat sich der Vorstand für die harte Kernkapitalquote 13,5 Prozent zum Ziel gesetzt./stw/ngu