DOCUSIGN - Nachbörsliche Kursachterbahn nach soliden Zahlen

Docusign Inc - WKN: A2JHLZ - ISIN: US2561631068 - Kurs: 47,440 $ (Nasdaq)

Die Vorgaben und Erwartungen für das abgelaufene Quartal wurden bei Docusign übertroffen: Der Umsatz stieg von 645,5 Millionen USD im Vorjahreszeitraum auf jetzt 700,4 Millionen USD und übertraf die Schätzungen leicht. Der Nettogewinn lag bei 38,8 Millionen USD oder 0,19 USD pro Aktie. Im Vorjahresquartal wies das Unternehmen noch einen Verlust von 29,9 Millionen USD aus.

Die Aktie reagierte zunächst klar positiv auf die Zahlen und zog nachbörslich auf über 50,00 USD an. Einem kurzzeitigen Plus von rund 8 % folgte dann aber der Absturz zurück an den Schlusskurs des regulären Handels im Bereich von 47,00 USD.

Übergeordneter Abwärtstrend dominiert weiterhin

Die Aktie selbst dümpelt seit Monaten auf einem sehr niedrigen Niveau dahin und kann sich dem allgemein positiven Markttrend an der Nasdaq nicht anschließen. Zwischen dem Allzeittief aus dem Jahr 2019 bei 35,06 USD und einem Widerstand bei 65,61 USD tendiert die Aktie rund 85 % von ihrem Rekordhoch bei 314,76 USD entfernt seitwärts.

Docusign Wochenchart seit April 2018

Für eine Erholung müsste jetzt zumindest der Widerstand bei 53,40 USD aus dem Weg geräumt werden. Darüber wäre eine Fortsetzung des Anstiegs bis 58,00 USD zu erwarten. In der Folge könnte mittelfristig der Bereich um 65,61 USD angesteuert werden. Doch erst über dieser Hürde könnte man von einer leichten Trendwende sprechen.

Abwärtsrisiken sind nicht gebannt

Dagegen zeigt der gestrige Verlauf, dass hier die Bären immer noch den Deckel auf den Kurs drücken und die leiseste Erholungschance zum Ausstieg nutzen. Damit steht auch die seit Oktober laufende Aufwärtsbewegung weiter auf dem Prüfstand und könnte schon mit Abgaben unter 44,00 USD wieder beendet werden. Die Folge wären Verluste bis 38,11 und 35,06 USD.

Sollte im weiteren Verlauf auch bei 35,06 USD keine Bodenbildung erfolgen, müsste man sich sogar auf einen Einbruch bis 25,00 USD einstellen.

Docusign Aktie Chartanalyse (Tageschart)

(© stock3 2023 - Autor: Thomas May, Experte für Fibonacci-Analyse)